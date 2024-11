Lío Pecoraro se fue del programa de Georgina «A la Barbarossa»: los motivos

En las últimas horas, trascendió el rumor de que el periodista Lío Pecoraro había sido despedido de A la Barbarossa, el ciclo conducido por Georgina Barbarossa en la segunda mañana de Telefe. Sin embargo, el panelista aclaró en sus redes sociales que él renunció.

El comunicado que escribió Lio Pecoraro

“Gente querida les quiero contar yo mismo que acabo de terminar mi participación en A la Barbarossa. Una etapa de mucho aprendizaje. Nos seguimos viendo en El run run del espectáculo. ¡Gracias a todos!”, escribió en sus historias de Instagram.

En LAM, Yanina Latorre respaldó la versión del periodista y dio más detalles de su salida: “Le pregunté y me dijo que él está muy cansado. Que trabaja de lunes a lunes, que se levanta muy temprano, y que América mismo le había ofrecido un programa, que no lo agarró, que no está para laburar en la semana, y que solamente se quiere dedicar a producir su programa El run run del espectáculo”.

El verdadero motivo de su salida según Pepe Ochoa

Por otra parte, Pepe Ochoa dio otra versión de los hechos y aseguró que el periodista fue despedido por la producción de Telefe. Además, habló de una interna dentro del programa de Georgina Barbarossa.

“Miente Lío. Hace una semana lo echaron. Lo llamaron para comunicárselo. Esto viene de larga data. Él cuando arranca en Telefe, empezó mal. Él pidió conducir cuando Georgina no esté”, reveló.

«Después le dieron un segmento propio, diciéndole que tenía que rendir, que tenía que llevar chismes, marcar agenda, nada de eso sucedió. Hubo un tema también con que preguntaba muy largo, se lo marcaban y Lío seguía haciéndolo porque quería aparecer más tiempo en cámara. Además, en un momento empezó a hablar mal de toda la producción«, explicó.

Pepe Ochoa sacó a relucir una interna entre la conductora y el panelista: “Georgina lo odia. No lo puede ver”.

“Este año le ofrecieron a Lío nada de plata, le ofrecieron seguir con un contrato con menos plata de la que él ya tenía. Él aceptó y se quedó”, remarcó y agregó: «Cuando estuvo afuera seis semanas, porque se enfermó de mononucleosis, vieron la situación para decirle ‘che, mirá, la verdad es que el programa está mejor, rinde bien, no te estaríamos necesitando, chau'».