Lizardo Ponce le respondió a Laura Ubfal por las internas entre ellos

La tensión volvió a escalar en SQP cuando Lizardo Ponce enfrentó a Laura Ubfal tras los cruces que vienen manteniendo al aire. Todo comenzó cuando la periodista habría pedido que el influencer sea enviado a hacer móviles fuera del estudio.

Con tono firme, Lizardo respondió: “Si me tengo que ir a la calle a hacer el móvil, lo voy a hacer porque admiro muchísimo a todos los noteros de este canal y de los otros. No es bajar un escalón ni hacer un trabajo que no sea digno. Lo haría tranquilamente, tengo título de periodista y locutor”.

El intercambio surgió luego de que Ponce mencionara el origen del conflicto: “El odio empieza de Laura contra mí el día que hicimos el show de Tini. Ella se enojó, se quejó mucho y empezó a hablar de esto, de mi canal, de la plata, de que corté las calles en Palermo y ahí empezó todo”.

Entre risas y tensión en el piso, Lizardo siguió su descargo: “Laura dice quién es Lizardo Ponce. Yo fui panelista en la Previa del Show hace diez años, donde ella pedía el aljibe y el reconocimiento. Cuatro años después, fui conductor de ese mismo programa durante dos años. Y hoy soy conductor en mi programa de streaming, que le puede gustar o no, pero soy el conductor. Cada uno tiene su lugar y debe darlo todo, sea cual sea”.