Lizardo Ponce cumplió el sueño de la casa propia y mostró cómo es por dentro: “Nueva etapa” 

Lizardo Ponce publicó fotos de la casa que se compró. Feliz por haber alcanzado una de sus metas, el influencer compartió su alegría en redes sociales y les hizo un tour exclusivo a sus fans.

“Este año cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida y no entienden la felicidad que manejo al compartir esto con ustedes. Después de mucho esfuerzo y trabajo, les presento mi propia casa”, escribió junto a un carrusel de fotos donde dejó ver cada uno de los ambientes.

La emoción de Lizardo Ponce tras cumplir el sueño de la casa propia

Emocionado por haber alcanzado uno de sus objetivos, el influencer aseguró: “No puedo hacer otra cosa más que agradecerles a todos los que me acompañan hace tanto tiempo y se ponen contentos con estos logros que voy viviendo. No hay nada mejor que compartirlo con la gente que quiero”. “Ahora empieza una nueva etapa y estoy muy muy feliz”, cerró.

El posteo no pasó inadvertido entre su millón de seguidores que le desearon todos los éxitos. Entre los comentarios se destacaron los mensajes de Zaira Nara, Lola Latorre, Fer Dente, Ángela Torres y Sofía Jujuy Jiménez, entre otros.

¿Quién es Lizardo Ponce?

Lizardo Ponce es un conductor, periodista, influencer y creador de contenido argentino, muy activo en redes sociales. Nació en Córdoba en 1990 y construyó una carrera tanto en medios tradicionales como en el mundo digital.

Trayectoria en medios:

Comenzó trabajando en programas de espectáculos y entretenimiento en televisión, destacándose por su estilo descontracturado.

Fue parte de Canal 13 y El Trece , y también se sumó a ciclos de América TV, como La Previa del Bailando.

, y también se sumó a ciclos de América TV, como La Previa del Bailando. En 2020 participó como concursante en el Cantando por un Sueño, lo que lo hizo aún más conocido a nivel nacional.

Redes sociales:

Tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram y TikTok , donde comparte contenido de moda, lifestyle y humor.

, donde comparte contenido de moda, lifestyle y humor. Se lo considera parte de la generación de comunicadores digitales que cruzaron de Internet a la televisión.

Actualidad: