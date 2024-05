Lola Latorre no sabía lo que son los pastelitos y la insultaron en las redes: «Dejen de bardearme por mi clase social»

Esta semana la influencer Lola Latorre, hija de Diego y Yanina Latorre, se hizo viral en las redes por un insólito motivo: nunca había probado los pastelitos, el tradicional postre argentino.

el enojo que me provocó esto por favor pic.twitter.com/wvDeKHWq34 — mau da silva (@silvamauroo) May 28, 2024

En el programa de streaming «Rumis» tenían pastelitos de membrillo y Lola quedó sorprendida. «Qué es esto? Creo que no me va a gustar ¿Qué es lo que tiene adentro?» preguntó. Luego de probarlos, dio su veredicto. «Top» se limitó a decir, mientras los integrantes del programa aplaudían.

La reacción de las redes y la respuesta de Lola

Luego de que el clip se difundiera en las redes, muchos se indignaron con el desconocimiento de Latorre. Además de insultarla la trataron de «cheta», algo que le molestó a Lola, por lo que decidió hablar del tema en su cuenta de Instagram.

Vengo a pedirle disculpas públicas a Lola Latorre. Si hubiera sabido que estudiaba en SEMEJANTE universidad jamás me hubiera atrevido a tratarla de boluda. Y aclaro que no le dije cheta, dije que es una crota que se hace la cheta.



PD: Muy buenos los get ready whit me, abrazo. pic.twitter.com/rHODDlzkTm — Marian Herrera (@marianherrrera) May 29, 2024

«Hay cosas muchísimas más importantes por las que una puede ser o no una bolud* o una tonta» comenzó diciendo la ex participante del Bailando. «Estudio en una de las universidades más importantes del país, Universidad Torcuato Di Tella, y estudio Derecho» contó Latorre.

«Quizás eso es mucho más importante que no haber probado los pastelitos de membrillo porque sos cheta» continuó. Luego, lanzó una polémica frase: «Chicos, dejen de bardearme por mi clase social, supérenlo».

«Como que ‘Ay estos videítos que hacen son una pelotu***, los get ready with me, sos tonta flaca’. Es tan fácil como no verlos, les juro» concluyó la influencer.