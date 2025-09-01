ESCUCHÁ RN RADIO
Tortitas de verduras con queso: la receta saludable y fácil que podés preparar en pocos minutos

No solo son bajas en calorías, sino que aportan fibra, proteínas y vitaminas gracias a la combinación de verduras, huevos y queso.

Redacción

Por Redacción

Tortitas de verdura.

Las recetas prácticas y nutritivas siguen ganando lugar en la cocina diaria, y esta vez la atención se la llevan unas tortitas de verduras con queso que combinan sabor, ligereza y un buen aporte de nutrientes. Ideales para un almuerzo liviano, una cena saludable o incluso como acompañamiento, se preparan con pocos ingredientes y en menos de 20 minutos.

Los ingredientes (para 6–8 tortitas medianas)

  • 2 tazas de verduras ralladas finamente (zanahoria, calabacita, brócoli y espinacas son una buena combinación)
  • ½ taza de queso bajo en grasa rallado (panela, mozzarella light o fresco)
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de harina de avena o integral
  • 2 cucharadas de cebolla en cubitos
  • 1 diente de ajo machacado
  • Sal, pimienta y un toque de orégano o perejil seco
  • Aceite en spray o 1 cucharadita de oliva

El paso a paso para hacer tortitas de verduras

  1. Preparar las verduras: lavarlas bien, rallarlas y, en el caso de zanahoria o calabacita, quitarles el exceso de agua.
  2. Mezclar: en un bowl unir verduras, queso, huevos, harina, cebolla, ajo y condimentos. La mezcla debe quedar húmeda pero compacta.
  3. Formar: armar tortitas del tamaño de la palma de la mano.
  4. Cocinar: en un sartén antiadherente apenas engrasado, dorar 3–4 minutos de cada lado hasta que estén firmes.
  5. Servir: acompañar con ensalada fresca, arroz integral o una salsa de yogurt natural con limón.

Estas tortitas no solo son bajas en calorías, sino que aportan fibra, proteínas y vitaminas gracias a la combinación de verduras, huevos y queso. Son una opción perfecta para quienes buscan una comida ligera sin resignar sabor.


Temas

Alimentación saludable

Cocina

Cómo hacer

Verduras

