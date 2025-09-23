Tarta de manzanas sin harina refinada y sin azúcar: fácil y saludable para cualquier momento

Lista de Ingredientes manzanas medianas: 3 huevos: 2 manzanas medianas: 1/2 taza de yogur natural sin azúcar: 1/2 cucharadita de polvo de hornear: 1 cucharadita de esencia de vainilla: 1 Canela en polvo: a gusto nueces o almendras picadas para darle crocancia: opcional

La tarta de manzanas es uno de los postres más queridos de la cocina casera. Sin embargo, muchas recetas tradicionales incluyen manteca, azúcar blanca y harinas refinadas que no siempre son la mejor elección si queremos cuidar nuestra alimentación. Esta versión logra mantener todo el sabor, pero con un perfil mucho más nutritivo.

Paso a paso de la preparación

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde bajo. Pelar y cortar las manzanas en láminas finas. Reservar. Batir los huevos con el yogur y la esencia de vainilla hasta integrar. Agregar la harina integral, el polvo de hornear y la canela. Mezclar bien. Incorporar la mitad de las manzanas en la mezcla y volcar en el molde. Decorar con el resto de las manzanas en la superficie y espolvorear canela. Hornear durante 30 a 35 minutos, hasta que esté firme y dorada.

Un postre que nutre y cuida la salud

Al estar elaborado sin azúcar agregada ni harinas refinadas, este postre aporta fibra, vitaminas y minerales, además de energía de buena calidad. La combinación de manzana y canela no solo otorga un aroma irresistible, sino que también potencia los beneficios digestivos y antioxidantes de la receta.

El detalle que marca la diferencia

Servida tibia, con un poco de yogur natural o frutos secos por encima, esta tarta se convierte en una opción perfecta para desayunos, meriendas o como cierre liviano de una comida. Un clásico reinventado que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.