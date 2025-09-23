Tarta de manzanas sin harina refinada y sin azúcar: fácil y saludable para cualquier momento
Con pocos ingredientes y lista en menos de una hora, esta tarta de manzanas es una opción liviana, nutritiva y deliciosa. Ideal para quienes buscan disfrutar de un postre clásico en una versión más saludable y sin culpas.
Tarta de manzanas sin harina refinada y sin azúcar: fácil y saludable para cualquier momento
Con pocos ingredientes y lista en menos de una hora, esta tarta de manzanas es una opción liviana, nutritiva y deliciosa. Ideal para quienes buscan disfrutar de un postre clásico en una versión más saludable y sin culpas.
Lista de Ingredientes
manzanas medianas: 3
huevos: 2
manzanas medianas: 1/2
taza de yogur natural sin azúcar: 1/2
cucharadita de polvo de hornear: 1
cucharadita de esencia de vainilla: 1
Canela en polvo: a gusto
nueces o almendras picadas para darle crocancia: opcional
La tarta de manzanas es uno de los postres más queridos de la cocina casera. Sin embargo, muchas recetas tradicionales incluyen manteca, azúcar blanca y harinas refinadas que no siempre son la mejor elección si queremos cuidar nuestra alimentación. Esta versión logra mantener todo el sabor, pero con un perfil mucho más nutritivo.
Paso a paso de la preparación
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde bajo.
- Pelar y cortar las manzanas en láminas finas. Reservar.
- Batir los huevos con el yogur y la esencia de vainilla hasta integrar.
- Agregar la harina integral, el polvo de hornear y la canela. Mezclar bien.
- Incorporar la mitad de las manzanas en la mezcla y volcar en el molde.
- Decorar con el resto de las manzanas en la superficie y espolvorear canela.
- Hornear durante 30 a 35 minutos, hasta que esté firme y dorada.
Un postre que nutre y cuida la salud
Al estar elaborado sin azúcar agregada ni harinas refinadas, este postre aporta fibra, vitaminas y minerales, además de energía de buena calidad. La combinación de manzana y canela no solo otorga un aroma irresistible, sino que también potencia los beneficios digestivos y antioxidantes de la receta.
El detalle que marca la diferencia
Servida tibia, con un poco de yogur natural o frutos secos por encima, esta tarta se convierte en una opción perfecta para desayunos, meriendas o como cierre liviano de una comida. Un clásico reinventado que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.
Comentarios