Tarta de manzanas sin harina refinada y sin azúcar: fácil y saludable para cualquier momento

Con pocos ingredientes y lista en menos de una hora, esta tarta de manzanas es una opción liviana, nutritiva y deliciosa. Ideal para quienes buscan disfrutar de un postre clásico en una versión más saludable y sin culpas.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

manzanas medianas: 3

huevos: 2

manzanas medianas: 1/2

taza de yogur natural sin azúcar: 1/2

cucharadita de polvo de hornear: 1

cucharadita de esencia de vainilla: 1

Canela en polvo: a gusto

nueces o almendras picadas para darle crocancia: opcional

La tarta de manzanas es uno de los postres más queridos de la cocina casera. Sin embargo, muchas recetas tradicionales incluyen manteca, azúcar blanca y harinas refinadas que no siempre son la mejor elección si queremos cuidar nuestra alimentación. Esta versión logra mantener todo el sabor, pero con un perfil mucho más nutritivo.

Paso a paso de la preparación

  1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde bajo.
  2. Pelar y cortar las manzanas en láminas finas. Reservar.
  3. Batir los huevos con el yogur y la esencia de vainilla hasta integrar.
  4. Agregar la harina integral, el polvo de hornear y la canela. Mezclar bien.
  5. Incorporar la mitad de las manzanas en la mezcla y volcar en el molde.
  6. Decorar con el resto de las manzanas en la superficie y espolvorear canela.
  7. Hornear durante 30 a 35 minutos, hasta que esté firme y dorada.

Un postre que nutre y cuida la salud

Al estar elaborado sin azúcar agregada ni harinas refinadas, este postre aporta fibra, vitaminas y minerales, además de energía de buena calidad. La combinación de manzana y canela no solo otorga un aroma irresistible, sino que también potencia los beneficios digestivos y antioxidantes de la receta.

El detalle que marca la diferencia

Servida tibia, con un poco de yogur natural o frutos secos por encima, esta tarta se convierte en una opción perfecta para desayunos, meriendas o como cierre liviano de una comida. Un clásico reinventado que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.


Comentarios

