Con la llegada de diciembre, muchas familias comienzan a armar su árbol de Navidad. Pero según el Feng Shui, esta tradición milenaria puede ir mucho más allá de lo estético: el árbol funciona como un símbolo energético que atrae prosperidad, armonía y buena fortuna al hogar si se lo decora con intención.

De acuerdo con esta filosofía oriental, el árbol representa el elemento madera, que está directamente vinculado con el crecimiento, la expansión y los nuevos comienzos. Sin embargo, su poder energético se activa cuando se combinan los cinco elementos del Feng Shui: madera, fuego, tierra, metal y agua.

Los elementos que debe tener el árbol de Navidad para atraer fortuna y abundancia

A continuación, los elementos que no pueden faltar si querés que tu árbol se convierta en un verdadero amuleto de abundancia:

1. Elemento madera: El propio árbol lo representa. Para potenciarlo, se recomienda elegir uno verde natural o artificial que evoque vitalidad y frescura.

2. Elemento fuego: Se simboliza con las luces y las guirnaldas rojas o doradas. Este elemento enciende la alegría, la pasión y la energía de movimiento. También se asocia con el éxito profesional y los reconocimientos.

3. Elemento tierra: Incluí adornos en tonos amarillo, beige o marrón. Ayudan a generar estabilidad emocional y económica, además de reforzar el sentido de pertenencia y unión familiar.

4. Elemento metal: Se manifiesta con adornos plateados o dorados, ideales para atraer riqueza, dinero y oportunidades laborales. También se pueden sumar pequeñas monedas chinas atadas con hilo rojo entre las ramas.

5. Elemento agua: Representa la fluidez y la prosperidad continua. Podés incorporarlo a través de cintas azules o detalles brillantes que evoquen el movimiento del agua.

Dónde ubicar el árbol de navidad según el Feng Shui

Ubicación ideal del árbol: El mejor lugar para colocarlo es el sector sureste del hogar, que según el mapa del Feng Shui corresponde al área de la abundancia y la riqueza. Si eso no es posible, asegurate de ubicarlo en un espacio limpio, luminoso y donde se respire armonía.

Consejo extra: Colocá debajo del árbol una moneda dorada o una hoja de laurel, símbolos tradicionales de fortuna. Al hacerlo, visualizá tus metas cumplidas y agradecé de antemano por todo lo bueno que llega.