Existen diversas formas de cuidar las plantas, no solo se trata de darles agua y luz, sino también de aportarle nutrientes para mejorar la calidad de la tierra en su maceta. Para esto, los fertilizantes naturales son ideales, porque además de aportar beneficios a la planta, son ecológicos por lo que no contaminan con químicos. Te contamos cuáles son los mejores en cualquier época del año.

Los mejores fertilizantes naturales para tus plantas en cualquier época del año

Los fertilizantes naturales son ideales para cuidar las plantas ya que, no solo aportan nutrientes que ayudan a mejorar la calidad de la tierra a largo plazo, sino que también cuidan el medio ambiente, porque no se utilizan químicos para su aplicación.

Por lo general se trata de desechos de material orgánico que pueden provenir de diversos componentes como el compost, avena, cenizas o restos vegetales. Estos liberan los nutrientes de manera lenta y equilibrada, lo que evita dañar las raíces y mantiene un flujo constante de alimento. Además, suelen ser suelen más económicos y accesibles que otros.

Al enriquecer el suelo con materia orgánica, también se estimula la actividad de lombrices, hongos y bacterias beneficiosas para las plantas. A diferencia de los químicos, que suelen ser rápidos pero mas agresivos, los fertilizantes naturales ayudan a conservar el ambiente porque reducen la contaminación del agua y la degradación del terreno.

Cáscara de papa

Es recomendable aplicarlo en el periodo invernal, cuando las plantas reciben menor luz solar. Se recomienda recolectarlas con tiempo para tener una gran cantidad, dado que el volumen del producto final será mucho menor que la masa que se prepare.

Avena

Gracias a su contenido de potasio, calcio y fósforo, aporta nutrientes que estimulan la floración y fortalecen las raíces. Es ideal para usar durante el invierno, cuando las plantas suelen debilitarse. Este producto es mucho más que un desayuno saludable: también puede ser el ingrediente estrella de un fertilizante casero, luego de mezclarla con agua.

Cáscaras de pistacho

Las cáscaras de pistacho actúan como un recurso que mejora la retención de humedad y nutre la tierra. Funcionan como un sustrato ideal para plantas de interior y exterior. Le dan textura al compost, lo que ayuda a que retenga mejor los nutrientes y distribuya la humedad de manera más uniforme.

Compost o humus de lombriz

Es uno de los mejores abonos que podemos añadir a nuestras plantas. En los últimos años, mucha gente se inclinó a compostar hasta en la ciudad, debido a la tendencia sustentable. Se trata de transformar residuos orgánicos de origen vegetal en tierra fértil con ayuda de las lombrices californianas, cuyos desechos producen humus.