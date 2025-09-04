SUSCRIBITE
La emoción de Lionel Messi en la previa del cruce entre la Selección Argentina y Venezuela

El astro rosarino no pudo contener las lágrimas en el precalentamiento dentro del campo de juego ante la ovación de los hinchas.

Por Redacción

El cruce entre la Selección Argentina y Venezuela no será un partido más. Según anticipó Lionel Messi, podría ser su último encuentro oficial en suelo argentino con la Albiceleste y en la previa del encuentro ya dio algunas señales.

En la previa del encuentro, cuando los jugadores salieron al campo de juego para realizar el precalentamiento, a Lionel Messi se lo vio claramente emocionado ante la ovación de los hinchas y no pudo contener algunas lágrimas.

Qué dijo Lionel Messi sobre la chance de su último partido en Argentina

El capitán rosarino había adelantado, luego de caer en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders por 3-0, que iba a ser un partido con un condimento especial. “Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos”, planteó el astro rosarino.

Y continuó: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer”. Para cerrar sostuvo que “lo vamos a vivir de esa manera, especial. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención”. Sin nada confirmado para el futuro lejano, el ex Barcelona de a poco cierra su etapa con la Selección.

De esta situación se hizo eco Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de ayer, en la que no pudo ocultar su emoción. “Jugué con él y fue algo hermoso en ese momento. Y después poder haber estado un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Todo lo que genera cuando entra al predio es algo que no se lo he visto a nadie. Para entenderlo hay que estar en esta posición y es un placer. Hoy está y hay que disfrutarlo», expresó.


