Los Palmeras se presentaron sin Cacho Deicas: «Él no está en condiciones mentales»

Este sábado 9 de agosto, Los Palmeras hicieron su primera presentación oficial sin Cacho Deicas, el histórico vocalista de la banda. Conocé acá todo lo que dijo Marcos Camino, el fundador del grupo.

Los Palmeras se presentaron sin Cacho Deicas y Marcos Camino aseguró que «él no está en condiciones mentales»

Cacho Deicas dejó Los Palmeras hace unas semanas, ante el dolor de todos los seguidores de la banda. Este sábado 9 de agosto, la cumbia santafesina realizó un show en el estadio Diego Armando Maradona de Zarate.

En la previa del recital, Marcos Camino, fundador de la banda, dio fuertes declaraciones sobre la salida de Deicas: «Él no está en condiciones mentales de decidir«, comenzó. Luego, expresó su enojo contra el cantante: «Nos arruinó a todos; la gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés«, sentenció.

«Él consiguió todo a través de Los Palmeras. Cuando él empezó vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades», resaltó Camino. A su vez, el periodista le consultó si le gustaría que volviera a la banda, a lo que respondió: «No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Cacho me ensució en todos lados«.

Cacho Deicas volvió a los escenarios tras su salida de Los Palmeras

Hace algunos días, Cacho Deicas volvió a subirse a un escenario luego de su polémica salida de Los Palmeras. El cantante de cumbia fue invitado al show de Los Iracundos en Santa Fe, donde cantó algunos clásicos de la banda y recibió todo el cariño de los asistentes.

Luego del show, expresó su alegría en las redes sociales: «Gracias a Los Iracundos y a su público como así también a toda la gente que se hizo presente en esta invitación para volver a los escenarios y poder seguir disfrutando de estos momentos. Otra noche inolvidable y ojalá lo hayan pasado tan bien como yo«.

En los comentarios de la publicación, sus seguidores le mandaron fuerzas y le pidieron que comience su carrera como solista. Hasta el momento, el artista no ha confirmado como seguirá su vida artística.