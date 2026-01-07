Rumores de infidelidad: aseguran que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani en Madrid: asi reaccionó Sabrina Rojas

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se vio sacudido por fuertes rumores que apuntan a una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani.

La versión fue difundida por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde aseguró que el actor habría tenido un affaire con una joven española durante su estadía en Madrid.

Fuerte versión sobre Luciano Castro: una joven española y audios que generaron polémica

Según el relato de la periodista, el hecho habría ocurrido en noviembre, cuando Castro viajó a España para protagonizar una temporada teatral y, si bien el vínculo no habría pasado de algunos encuentros, Iglesias sostuvo que el actor se mostró insistente en continuar viéndose con la mujer.

En su descripción, la panelista contó que el encuentro se habría dado de manera casual en un bar de la capital española, donde Castro conoció a una joven de 28 años. Tras entablar conversación, él le habría dicho que se encontraba solo en Madrid por trabajo, la invitó a ver su obra de teatro y luego a su casa e, incluso, según la versión, se habrían besado en la vía pública y quedado en volver a verse.

La periodista agregó que, tras intercambiar teléfonos, Castro habría comenzado a escribirle con frecuencia, mientras que ella respondía de manera esporádica. En uno de los encuentros posteriores, la joven habría notado la popularidad del actor al ver que varias personas le pedían fotos en la calle.

Como parte del material presentado en el programa, Iglesias compartió un audio que la mujer habría recibido, en el que una voz atribuida a Luciano Castro la invitaba a verse durante el día, con un tono cercano y cordial.

En medio de la polémica, quien decidió manifestarse de manera indirecta fue Sabrina Rojas. A través de sus historias de Instagram, la conductora y actriz reposteó una imagen con una frase que muchos interpretaron como una clara alusión a su ex pareja: “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”.

Horas después, Rojas profundizó su postura con un nuevo mensaje que llamó aún más la atención. Acompañada por una selfie sonriente, escribió: “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy…”.

Finalmente, al ser abordada por las cámaras de A la tarde a la salida del canal, Sabrina Rojas fue consultada directamente sobre los audios difundidos y, sin entrar en detalles, respondió con cautela: “Yo trabajo de esto y hago un programa que trata estos temas, por eso saben dónde encontrarme, pero no soy yo quien tenga que hablar. No es a mí a quien tienen que buscar. Igual, a mí ya nada me sorprende”.

Más tarde, en Sálvese Quien Pueda, programa que conduce en reemplazo de Yanina Latorre, tocaron el tema y ella se lo tomó con mucho humor. Al escuchar el audio de Castro, Sabrina preguntó por qué hablaba en neutro o imitaba el acento español: “Messi vivió en España toda su vida y te habla en argento”.