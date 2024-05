Luciano Castro habló sobre los rumores que la vinculan con Griselda Siciliani: «Es una pavada más»

El actor Luciano Castro se encuentra separado hace algunos meses de la bailarina y cantante Flor Vigna. Desde entonces, han surgido rumores que lo vinculan con distintas figuras del espectáculo.

Esta semana, en el programa de El Trece, Socios del Espectáculo, aseguraron que se encuentra en una relación con Griselda Siciliani. La panelista Paula Varela afirmó: «Ellos ya tuvieron un romance en el pasado. De hecho, Griselda lo ha blanqueado con mucho cariño. Ahora que Luciano está separado, se reencontraron”.

A la salida del programa «Generación Dorada»(Olga), donde participó como invitado, el actor fue increpado por varios movileros y habló del tema. “No me enoja, lo tomo como lo que es, una pavada más” afirmó.

“Sobre todo si es Griselda, porque si me inventás con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, ya, lo mío con ella data de años” contó. “Mil veces nos inventaron romances y nada, no me pasa nada” afirmó.

Además, recordó su último encuentro con Siciliani: “Nos cruzamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, pero nos reíamos en el sentido de que con la facilidad que se instala algo”.

Su separación con Flor Vigna: «Nunca tuve una separación tan digna y amorosa»

La separación entre el actor y su expareja, Flor Vigna, estuvo en el centro del escándalo ya que circularon rumores que afirmaban a que él había decidido regresar con la madre de sus hijos, Sabrina Rojas.

Sin embargo, ambos desmintieron todos los dichos. Ahora, Castro habló sobre como se siente luego de la separación con la bailarina. “Con Flor está todo bien, seguimos hablando. Yo estoy cada día mejor. Nadie está bien después de una separación. Me costó, sí” declaró.

“Son los órdenes de la vida y a veces tiene que ver con la madurez saber que no. Y eso me costó, pero día a día estoy mejor» dijo Castro. Luego, contó que sigue en contacto con Vigna: «Me alivia poder hablar con ella y ella conmigo, siempre en buenos términos«.

«Y más que nada para saber cómo va la evolución del otro. Siempre hablamos de ‘evolución’, no hablamos nunca de un retroceso. Igual estás triste siempre, tengas 15, 40, 50 o 60 años” explicó Luciano.

“Nunca tuve una separación tan digna y amorosa» afirmó. Después le consultaron si la separación fue definitiva por lo que el actor respondió: «Sí, es definitivo, pero no quita que no sea amoroso”.

“Por lo menos a mí nunca me pasó, no estoy acostumbrado, con ninguna de mis ex parejas terminé o me separé en buenos términos como fue con ella” concluyó.

