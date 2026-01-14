Luciano Castro iniciaría acciones legales tras el escándalo de infidelidad a Griselda Siciliani

El escándalo que estalló tras la filtración de audios de Luciano Castro a una joven española mientras se encontraba en pareja con Griselda Siciliani, desencadenó que una ola de mujeres admitieran haber tenido encuentros con el actor en los últimos meses.

Tamara Bella confirmó un acercamiento con Luciano Castro y sumó un nuevo capítulo a los rumores de infidelidad

La modelo Tamara Bella confirmó esta tarde en Puro Show que vivió un acercamiento de parte de Luciano Castro, lo que suma un nuevo capítulo a los rumores de infidelidad. En Infama, también mencionaron el nombre de una mujer, empresaria, relacionada con el mundo de la publicidad.

Esta tarde en DDM (América TV), Guido Záffora contó más detalles sobre la mujer, a quien identificaron como “Valeria L”, que habría tenido un vínculo “pasajero” con el actor, a costas de Siciliani.

Se trata de una empresaria dueña de una marca de ropa y una de cremas, aparentemente de un alto poder adquisitivo: “Valeria es la dueña de una casa que fue la locación donde grabaron una publicidad que Luciano Castro protagonizo de antialérgicos”, informó el panelista sobre la señalada.

Según especificaron, los protagonistas se conocieron en el rodaje de la publicidad, momento en el que el actor “fijo su mirada en ella” e insistió en conseguir su número de celular. Luego, habrían intercambiado mensajes subidos de tono, audios e incluso fotos y videos íntimos.

Estarían viralizando imágenes privadas de Luciano Castro

El escándalo de la infidelidad de Luciano Castro suma un nuevo capítulo en su novela al revelarse que una persona del círculo de Valeria L estaría intentando vender el contenido explícito que el actor le mandó a la empresaria en su charla privada.

Valeria L habría reenviado los mensajes y videos del actor a un grupo de amigas de WhatsApp y ahora, una persona estaría intentando vender este material a periodistas de espectáculos por 10.000 dólares.

La posible viralización del contenido de Castro llevó a que el actor inste a iniciar acciones legales para intentar frenar la difusión, siendo que no es la primera vez que vive esta situación. En octubre de 2019, sufrió la filtración de sus fotos y videos íntimos.

Sin embargo, el hecho de que ahora pidan dinero por las imágenes, eleve la causa al nombre de “extorsión”.

Según detallaron en DDM, el escándalo llevó a la pareja a una inevitable crisis en su relación, aunque aclararon no estar separados.