Luciano Castro y Griselda Siciliani rompieron el silencio sobre los dichos de Flor Vigna: «no me gusta»

Griselda Siciliani y Luciano Castro reaccionaron y respondieron a las polémicas declaraciones que Flor Vigna realizó días atrás, donde confesó que el actor le hizo vivir un infierno y lo catalogó como “loco”.

En diálogo con un móvil de Intrusos, la pareja se mostró molesta al ser consultada por las palabras de la bailarina y ex pareja de Castro. «Puede decir lo que quiera, no tengo nada que decirte realmente», contestó contundente.

Luciano Castro: “Lo que no me gusta es que se metan con Griselda

Siciliani por otra parte, no quiso revelar si mantuvo contacto con Vigna, como ella dijo en sus declaraciones: «No hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía, ni la de otras personas. Y esas cosas son cuestión de intimidad. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, está bastante de moda, pero no, a mí no me gusta«.

Y Castro sumó: «Yo por lo menos no hablo nunca de la intimidad de nadie y obviamente lo que no me gusta es que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero. Después cada uno puede decir lo que quiere».

Para calmar las aguas, la actriz no quiso desestimar la experiencia de Vigna al estar en pareja con su novio actual: «Respetemos lo que dice cada mujer: si una mujer dice que vive un infierno, respetemos lo que dice. Seguramente lo vivió, esa es mi opinión. Perdón que estés vos acá (en referencia a Castro). Si ella dice eso, respetémoslo, por algo será. Después cada uno habla de lo que quiere«.