Madonna vuelve a los MTV VMAs 23 años después del histórico beso con Britney Spears: qué prepara

Madonna volverá a actuar en el escenario de los MTV Video Music Awards después de más de dos décadas. La cantante será la encargada de abrir la ceremonia del 27 de septiembre y su regreso inevitablemente remite a uno de los momentos más recordados de los premios: su presentación de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

Madonna regresa a uno de los escenarios más ligados a su historia. La estrella del pop fue confirmada para actuar en los MTV Video Music Awards 2026, donde tendrá además un lugar privilegiado: será la encargada de abrir la ceremonia.

La gala se realizará el domingo 27 de septiembre y marcará la primera performance de Madonna en los VMAs en 23 años. Su última actuación completa en la premiación ocurrió en 2003 y quedó grabada en la historia de la cultura pop.

Ahora, a los 68 años, la artista prepara un regreso que coincide con una nueva etapa musical y que vuelve a conectarla con una premiación en la que protagonizó algunos de los momentos más comentados de su carrera.

Madonna vuelve a actuar en los MTV VMAs después de 23 años

La confirmación generó inmediatamente expectativa por el espectáculo que prepara la cantante. Según informó Entertainment Weekly, Madonna abrirá los VMAs 2026 y presentará material relacionado con su próximo proyecto, Confessions II.

La elección no resulta casual. Pocas figuras mantienen una relación tan extensa con los premios de MTV como ella.

Su historia con los VMAs comenzó prácticamente junto con la ceremonia. En 1984 interpretó “Like a Virgin” con un vestido de novia y terminó desplazándose por el escenario, en una presentación que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de los primeros años de MTV.

Después llegarían otras actuaciones memorables, entre ellas “Vogue” en 1990, con una puesta inspirada en María Antonieta y el siglo XVIII.

El histórico beso de Madonna con Britney Spears y Christina Aguilera

Pero si existe una actuación que explica buena parte de la expectativa por este regreso es la de 2003.

Aquella noche, Madonna apareció sobre el escenario junto a Britney Spears y Christina Aguilera para interpretar una combinación de “Like a Virgin” y “Hollywood”.

En medio de la presentación, Madonna besó primero a Britney y luego a Christina, generando una de las escenas más comentadas de la historia de los premios.

La imagen de Madonna y Britney recorrió inmediatamente el mundo y se convirtió en uno de los grandes momentos televisivos de comienzos de los 2000.

Fue además la última vez que Madonna realizó una actuación musical completa en los VMAs. Desde entonces regresó a la ceremonia en otras oportunidades, aunque en roles diferentes.

El regreso de Madonna coincide con una nueva etapa musical

La presentación también tendrá importancia porque Madonna se encuentra preparando nueva música.

La artista viene anticipando Confessions II, un proyecto que recupera el universo de Confessions on a Dance Floor, el exitoso álbum que publicó en 2005 y que incluyó canciones como “Hung Up” y “Sorry”.

De esta manera, su regreso a los VMAs funcionará no solamente como un guiño nostálgico a su historia con MTV, sino también como una vidriera para la nueva etapa de su carrera.

Después de atravesar en 2023 un grave problema de salud que obligó a postergar el comienzo de su Celebration Tour, Madonna regresó a los escenarios y completó una extensa gira con la que repasó cuatro décadas de trayectoria.

Ahora vuelve a colocar la mirada en el futuro.

Madonna y los VMAs: una historia de más de cuatro décadas

Desde aquella presentación de “Like a Virgin” en 1984 hasta el beso con Britney Spears, los VMAs fueron escenario de varios momentos decisivos en la construcción de la imagen pública de Madonna.

Por eso su elección para abrir la ceremonia de 2026 tiene un fuerte componente simbólico: 42 años después de su primera actuación en los premios, volverá a ocupar el centro del escenario.

Y esta vez la pregunta no será solamente qué canción elegirá, sino con qué sorpresa intentará sumar un nuevo capítulo a una historia que comenzó hace más de cuatro décadas.