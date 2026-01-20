Mar del Tuyú, amor y moto: la versión más terrenal de María Becerra y J Rei

Tras las críticas recibidas por sus lujosas vacaciones en Finlandia, María Becerra y J Rei eligieron Mar del Tuyú para una escapada sencilla en la costa bonaerense.

La pareja compartió en redes sociales un collage de imágenes que reflejan días de descanso, naturaleza y complicidad, lejos del lujo.

María Becerra dejó atrás la polémica y viajó con J Rei a Mar del Tuyú

En las postales se los ve disfrutando de la playa casi desierta, desayunos caseros, caminatas entre pinos y paseos en moto, una experiencia que ambos destacaron como “el primero de muchos viajes” sobre dos ruedas. “Todo a tu lado es tan hermoso”, escribió la cantante junto a una dedicatoria para su pareja.

“¡Fuimos y volvimos en la moto! Hermosa experiencia, primer viaje de muchos en la motito. Ya recorrimos todo lo que queríamos en motorhome y en la chata… ahora es el turno de los viajes en la moto. Próxima meta: el norte argentino”, escribió la cantante.

Las imágenes mostraron una versión más cercana y terrenal de la pareja, que dejó atrás la polémica para apostar al disfrute de lo simple, el contacto con la naturaleza y el tiempo compartido.