Marcela Kloosterboer vivió una experiencia inolvidable en Puerto Madryn: nadó con lobos marinos junto a sus hijos

Marcela Kloosterboer eligió la Patagonia para combinar cine, naturaleza y momentos en familia. La reconocida actriz argentina visitó Puerto Madryn, en Chubut, como invitada especial de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine MAFICI y aprovechó su estadía para vivir una experiencia muy particular: se sumergió en las aguas del Mar Argentino para nadar con lobos marinos junto a sus hijos.

La actividad fue difundida en redes sociales a través de una publicación titulada Descubriendo el Mar Argentino — Parte 8, en la que se mostró el paso de la actriz por una de las propuestas turísticas más características de Puerto Madryn. La experiencia permitió a la familia conocer de cerca a estos animales en su ambiente natural.

Marcela Kloosterboer nadó con lobos marinos en Puerto Madryn junto a sus hijos

Durante su estadía en Chubut, Kloosterboer participó de una excursión de snorkeling con lobos marinos, una actividad que permite observar a estos animales desde el agua, acompañados por prestadores especializados.

La actriz estuvo acompañada por sus hijos, Juana y Otto, con quienes compartió una experiencia diferente en el Golfo Nuevo.

La publicación que dio a conocer la actividad destacó que Marcela y sus hijos se animaron a descubrir la fauna marina de la Patagonia desde una perspectiva poco habitual.

El snorkeling con lobos marinos es una de las experiencias turísticas más singulares de Puerto Madryn, ya que permite observar a los animales en su entorno natural y conocer de cerca su comportamiento.

La propuesta se realiza bajo condiciones específicas de seguridad y cuidado de la fauna silvestre.

De las ballenas a los lobos marinos: las experiencias de Marcela Kloosterboer en la Patagonia

La excursión submarina no fue el único contacto de la actriz con la naturaleza patagónica.

Durante su visita, Kloosterboer también disfrutó de un avistaje de ballenas francas australes junto a su familia, una de las actividades más emblemáticas de la temporada turística en Chubut.

Según publicó ADNSUR, la actriz compartió imágenes de su paso por Puerto Madryn y de los encuentros con los cetáceos que llegan cada año a las aguas de la región.

La escapada también incluyó momentos de descanso frente al mar y recorridos por los paisajes costeros.

De esta manera, la actriz combinó su participación en un evento cultural con algunas de las experiencias naturales más representativas de la Patagonia argentina.

Por qué Marcela Kloosterboer viajó a Puerto Madryn: su participación en el MAFICI 2026

Marcela Kloosterboer fue una de las invitadas especiales de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine MAFICI, que se desarrolla del 23 al 30 de octubre en Puerto Madryn y otras localidades de Chubut.

La actriz participó de la apertura del encuentro, realizada el viernes 23 de octubre en el Auditorio del Ecocentro Puerto Madryn.

Entre las figuras presentes también estuvieron Sofía Gala y el director Alejandro Agresti, quienes formaron parte de las actividades organizadas por el festival.

La ceremonia inaugural incluyó la proyección de La muerte de un comediante, película dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino.

Además, Kloosterboer fue convocada para participar de una charla abierta con el público, una de las propuestas que integraron la programación del encuentro.

El MAFICI reúne producciones nacionales e internacionales, proyecciones gratuitas, talleres, encuentros con artistas y actividades de formación audiovisual.

Cómo es la experiencia de nadar con lobos marinos en Puerto Madryn

El snorkeling con lobos marinos es una de las propuestas que distinguen a Puerto Madryn como destino de turismo de naturaleza.

La actividad se desarrolla en las aguas del Golfo Nuevo, donde habitan colonias de lobos marinos de un pelo, una especie característica de la costa patagónica.

De acuerdo con la información oficial de Turismo de Puerto Madryn, la excursión puede realizarse durante todo el año, siempre que las condiciones meteorológicas y marítimas lo permitan.

La propuesta contempla aproximadamente 25 minutos de navegación y hasta 45 minutos de permanencia en el agua, aunque la duración puede variar según el prestador y las condiciones de la jornada.

Los participantes utilizan equipamiento específico y reciben indicaciones para realizar la actividad de manera segura y respetuosa con los animales.

El objetivo es observar a los lobos marinos en su hábitat, sin interferir con su comportamiento natural.

Puerto Madryn, el destino patagónico que conquistó a Marcela Kloosterboer

La visita de Marcela Kloosterboer volvió a poner en primer plano los atractivos naturales de Puerto Madryn, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Patagonia argentina.

La ciudad combina una importante agenda cultural con experiencias vinculadas con el Mar Argentino, como el avistaje de ballenas, el buceo y el snorkeling.

En esta oportunidad, la actriz aprovechó su participación en el MAFICI para compartir con sus hijos una experiencia que tuvo como protagonistas a los lobos marinos.

Una escapada en la que el cine fue el motivo del viaje, pero la naturaleza patagónica terminó ocupando un lugar especial.