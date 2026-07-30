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Así fueron las vacaciones en familia de Marcela Kloosterboer en Bariloche: nieve, esquí y comidas patagónicas

La actriz disfrutó de unos días de descanso junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto. De regreso, compartió las mejores postales del viaje.

Redacción

Por Redacción

Marcela Kloosterboer disfrutó de unos días en Bariloche.

Marcela Kloosterboer disfrutó de unos días en Bariloche.

Cuando las vacaciones de invierno comenzaron a llegar a su fin, Marcela Kloosterboer abrió el álbum de fotos de la escapada que disfrutó junto a su familia en Bariloche.

La actriz eligió la ciudad de Río Negro para descansar junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores algunos de los mejores momentos del viaje.

En su cuenta de Instagram, Marcela publicó una serie de fotos y videos en los que se pudo ver a la familia disfrutando de la nieve. La publicación estuvo acompañada por la frase: “Resumen de estos días en Bari”.

Entre las imágenes se destacaron distintos momentos de la familia esquiando en el Cerro Catedral, además de las risas y la complicidad que compartieron durante las jornadas en la montaña.

Una de las postales mostró una tierna selfie familiar tomada desde una aerosilla. Todos aparecieron equipados para practicar esquí y rodeados por el imponente paisaje nevado de Bariloche.

Una cabaña con vista al lago

Para hospedarse, la familia eligió una cabaña con vista al lago, balcón y grandes ventanales que permitían apreciar el entorno natural de la ciudad.

La actriz también compartió fotografías junto a sus hijos y su marido desde el balcón del alojamiento, donde aprovecharon el cálido sol de la mañana y las vistas del paisaje patagónico.

Como era de esperarse, la publicación acumuló miles de “Me gusta” y numerosos comentarios de sus seguidores, quienes destacaron la belleza de Bariloche y el perfil familiar que la actriz mantiene desde hace años.


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Cuando las vacaciones de invierno comenzaron a llegar a su fin, Marcela Kloosterboer abrió el álbum de fotos de la escapada que disfrutó junto a su familia en Bariloche.

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