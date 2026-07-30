Así fueron las vacaciones en familia de Marcela Kloosterboer en Bariloche: nieve, esquí y comidas patagónicas

Cuando las vacaciones de invierno comenzaron a llegar a su fin, Marcela Kloosterboer abrió el álbum de fotos de la escapada que disfrutó junto a su familia en Bariloche.

La actriz eligió la ciudad de Río Negro para descansar junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores algunos de los mejores momentos del viaje.

En su cuenta de Instagram, Marcela publicó una serie de fotos y videos en los que se pudo ver a la familia disfrutando de la nieve. La publicación estuvo acompañada por la frase: “Resumen de estos días en Bari”.

Entre las imágenes se destacaron distintos momentos de la familia esquiando en el Cerro Catedral, además de las risas y la complicidad que compartieron durante las jornadas en la montaña.

Una de las postales mostró una tierna selfie familiar tomada desde una aerosilla. Todos aparecieron equipados para practicar esquí y rodeados por el imponente paisaje nevado de Bariloche.

Una cabaña con vista al lago

Para hospedarse, la familia eligió una cabaña con vista al lago, balcón y grandes ventanales que permitían apreciar el entorno natural de la ciudad.

La actriz también compartió fotografías junto a sus hijos y su marido desde el balcón del alojamiento, donde aprovecharon el cálido sol de la mañana y las vistas del paisaje patagónico.

Como era de esperarse, la publicación acumuló miles de “Me gusta” y numerosos comentarios de sus seguidores, quienes destacaron la belleza de Bariloche y el perfil familiar que la actriz mantiene desde hace años.