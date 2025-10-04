Marcelo Polino cuestionó las ternas de los Martín Fierro: “Se desdoblaron para que Telefe ganara dos premios”

El periodista y miembro de APTRA Marcelo Polino realizó una fuerte crítica hacia las ternas de los premios Martín Fierro de Televisión que se realizaron el pasado 29 de septiembre, en donde consideró que se desdobló una nominación para que el canal Telefe obtuviera dos premios en lugar de uno.

Polino apuntó contra los Martín Fierro: “Bake Off y Gran Hermano son realities, no big shows”

En principio, Polino sostuvo: “Cuando se desdobló la terna de ‘Big Show’ y ‘Reality’ para que no se chocaran Bake Off y Gran Hermano, me parece que eso está mal porque los dos son realitys al ser formatos que tienen un jurado que deciden quién continúa y quién no”.

“Transformarlo en un big show para que quedaran los dos y ambos ganaran, no me gustó. Además de que perdimos nosotros como jurado del cantando que habíamos hecho un trabajo re bueno”, añadió el comunicador.

En otro órden de cosas, criticó también al premio de “Mejor cronista”: “Tampoco me agradó que Oliver, que hizo un trabajo divino, que era su primer trabajo como cronista en la tele, era para estar en la terna revelación. Pero ahí estaban las tres de Margarita, obviamente que iban a agarrarse uno. No me pareció bien”.

Al cruce de Daniel Ambrosino por no haber explicado la situación en APTRA, el periodista apuntó: “Yo no expliqué nada. Me piden una opinión, soy una persona que hace más de 30 años que estoy todo el día en la televisión y opinó hasta de la sensación térmica si me preguntan ¿Cómo no voy a opinar de los Martín Fierro?”.