Jorge Rial podría volver a conducir Gran Hermano: las condiciones

Santiago del Moro anunció detalles exclusivos y la fecha de estreno de Gran Hermano: edición dorada durante la emisión de los Martín Fierro 2025. Sin embargo, el conductor omitió confirmar si él estará frente al reality, por lo que comenzó a circular el rumor de que volvería uno de los icónicos conductores del ciclo.

Santiago del Moro confirmó la nueva temporada de Gran Hermano, pero no si seguirá como conductor

En medio del streaming Carnaval, Alejandro Fantino picanteó a Jorge Rial con la idea de que volvería a ser una de las figuras de Telefe: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, lanzó sin filtros.

Rial reaccionó con sorpresa ante la pregunta, y sin negar ni confirmar, recordó su vínculo con el canal: “Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí».

Y agregó con arrepentimiento: «Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100”.

“¿Y ahora cuánto pediste?”, preguntó Viviana Canosa.

Nuevamente, Rial omitió contestarle a los presentes en la mesa.