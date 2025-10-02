Susana Giménez respondió a las críticas y defendió su Martín Fierro: “Nadie hizo 36 años con 40 puntos de rating”

Susana Giménez, la mismísima diva de los teléfonos, defendió con creces el premio Martín Fierro que recibió como “Mejor conducción femenina” y, frente a las críticas de Verónica Lozano, sostuvo: “Nadie hizo 36 años de televisión y con 40 puntos de rating”.

“Si me lo dan es porque me lo merezco”: la contundente defensa de Susana Giménez a su Martín Fierro

Desde el momento en que se conocieron las ternas, ésta desató una gran polémica, no sólo porque se compartió entre seis conductoras, sino por la gran diferencia de horas frente a la pantalla y así, después de que Susana Giménez se hiciera del premio, no tardaron en llegar las quejas.

Lozano sostuvo: “¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”. Mientras que Jorge Rial la trató de “vaga”, se jactó del error de la diva en su discurso y consideró que “se rasca la argolla”.

Pero Su no dejó que los comentarios le generen un caos, se mostró “contenta” porque consideró que la gala fue “una linda fiesta”. Sin embargo, tras haber sido consultada directamente respecto a la problemática, fue lapidaria.

“No digo mucho porque después empiezan los otros”, señaló y acto seguido gesticuló el rostro como quien lloriquea durante un capricho y en tono casi infantil, imitó: “¡Ay! Siempre se lo dan a Susana Giménez” y esbozó una risa incómoda.

“Todo el mundo se lo merece”, continuó al tiempo que cambió la mirada: “Nadie hizo, tampoco, 36 años de televisión con 40 puntos de rating. Si me lo dan es porque me lo merezco. No me importa realmente”, cerró “Su”.