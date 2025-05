María Belén Ludueña rompió en llanto al aire: «Estoy buscando ser mamá y me cuesta mucho»

María Belén Ludueña entrevistó a su marido, el jefe de Gobierno Jorge Macri, y vivió una situación muy tensa a raíz de una pregunta de la panelista Amalia Díaz Guiñazú, que puso en duda la eficiencia de las cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri le consultó qué intentaba “provocar” con su pregunta y la periodista no dudó en hacerle frente. Luego, la entrevista y el programa continuaron hasta que la conductora recibió un mensaje de su marido y no pudo seguir.

La emotiva confesión de María Belén Ludueña

María Belén rompió en llanto y terminó confesando que se encuentra muy sensible porque se está sometiendo a un tratamiento para quedar embarazada.

“No puedo, perdón, quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire, les quiero transmitir, yo soy una mujer, este es el lado B de la política. A veces las cuestiones políticas son muy duras, yo soy la mujer del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, está viviendo una campaña…”, comenzó la conductora, con lágrimas en los ojos.

“Hay cosas que me duelen como mujer. Te quiero decir a vos Amalia que te mandó un mensaje mi marido. Quiero pedirle disculpas a la audiencia. Yo soy auténtica. Se la pasa mal de este lado”, reconoció y luego reveló lo que está viviendo en su vida privada: “En lo personal, estoy pasando un momento muy difícil porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Eso también dificulta las cosas. Les pido disculpas a las autoridades del canal. Hace muchos años peleo por estar en este lugar y a veces suceden cosas al aire”.

Silvia Fernández Barrio le preguntó si podía seguir ella con el programa y lo hizo de manera muy amorosa, intentando contener a María Belén, que le agradeció por tratarla como a una hija.

Amalia, por su parte, aclaró que no quiso provocar, pero que nunca va a dejar de preguntar: “Nunca pido disculpas por hacer una pregunta, mi rol no es provocar, no voy a pedir disculpas. Jamás está la intención de lastimar a nadie”.

El periodista Gustavo Méndez le regaló su virgencita de San Nicolás y Ludueña volvió a emocionarse: “Me está costando un montón, tengo casi 40 años, los miedos que a una le vienen. Que sea lo que tenga que ser. Lo que fue sucediendo en estos meses, me impactó muchísimo”.