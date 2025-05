María Fernanda Callejón, furiosa con la prensa: “Me faltaron el respeto”

María Fernanda Callejón fue con su hija Giovanna a la Avant Premiere de la película “Lilo & Stitch” y explotó de furia contra el notero de Puro Show, que quiso hacerle preguntas frente a la pequeña.

María Fernanda Callejón estalló contra un notero en la Avant Premiere de ‘Lilo & Stitch’

“Hizo una pasada sin hablar con los medios. Estaba con su hija y no quiso hablar, se metió directamente a ver la película. No me sorprendió su actitud porque ya me había pasado”, comentó el cronista antes de presentar la nota.

“Estoy con mi hija, no quiero hablar de nada. Por favor no me falten el respeto. Mi hija no puede escuchar. Respétenme que estoy con mi hija que es menor. No quiero hablar de nada, no tengo ganas”, se quejó María Fernanda.

“Los escándalos los hacen ustedes, no yo. Sos un irrespetuoso de mierda. ¿Te podés ir por favor o querés que llame a la seguridad? Hay una menor, te vas. Me faltaste el respeto, te dije que no quiero contestar porque está mi hija”, continuó la actriz.

Al salir del cine, Callejón siguió enojada y se despidió a los gritos: “Imbéciles. Ahora sí pueden poner ‘la furia de María Fernanda Callejón’. Vayan a laburar, manga de soretes todos”.

María Fernanda se cruzó también con el cronista de Farándula Show y el video circuló en redes sociales.