María Fernanda Callejón: «Me avergüenza escuchar al padre de mi hija»

La ex vedette le contestó luego de escuchar una entrevista en la que aseguraba que por el estrés estaba perdiendo el pelo y los dientes. María Fernanda Callejón acusó por violencia de género a su ex marido, Ricky Diotto. Si bien aseguró que no le pegó, sí vivió episodios violentos. La pelea continúa escalando y el odontólogo dijo en Desayuno Americano que Diotto se está quedando sin pelo ni dientes por el estrés que le genera esta situación.

El descargo de Fernanda Callejón

En el programa Pasó en América, la exvedette le respondió: «Hace cuarenta años que trabajo en un bicho de tele, pero trabajo desde que tengo catorce, vengo de un pueblo, de una familia humilde trabajadora. Toda la vida me mantuve laburando, a mí no me mató nadie el hambre más que yo. Y cuando digo que nadie me mató el hambre más que yo, creo que todo el mundo me conoce de qué manera. A veces escucho que preguntan de qué vivo, de qué vivo, acá estoy trabajando».

«Y me da mucha vergüenza tener que estar hoy en mi trabajo, en mi tercer día de trabajo, escuchando al papá de mi hija hablar de esa manera. No quisiera contribuir porque las personas de bien redimen esto en la Justicia, que es lo que estoy haciendo yo. Siendo de los medios, siempre estoy sentada detrás de mi trabajo. Cuando hablo porque hablo, cuando no hablo porque no hablo», expresó.

«Sé que este programa es para reírse y por eso acepté venir, tengo muchas ganas de reírme. Y voy a meter un chiste ya que está, porque viste el humor, con el humor me la pusieron toda la vida, ahora te la pongo yo. Esa fotito, esa fotito de la pileta, justo esa es mi 50%, bueno, no sabías eso. Justo esa parte es mi 50%, el 50% que pago«, continuó.

Luego se preguntó qué hacía un odontólogo exponiendo intimidades en la televisión: «Y estoy un poquito cansada, porque se le está cayendo todo, no sé qué hace en la tele un odontólogo hablando todos los días, no lo entiendo».