Pampita y Martín Pepa se reconciliaron a un mes de haberse separado: ¿Qué pasó?

Durante esta mañana, se confirmó que Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa son nuevamente pareja. Mirá acá las fotos de la confirmación y todos los detalles.

Este lunes comenzó con una bomba en el mundo del espectáculo. Pochi, panelista de Puro Show, confirmó en sus redes sociales que Pampita y Martín Pepa están reconciliados, a poco más de un mes de haberse distanciado.

En esta foto se puede ver a la pareja en un partido que disputó Pepa. Vale mencionar que el hombre es un polista profesional en un equipo de Estados Unidos. En la imagen, Pampita luce radiante con un look elegante en tonos neutros, mientras que Pepa aparece vestido con su uniforme de polo.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones o comentarios sobre la reconciliación. La pareja se reconcilió, luego de que Pampita haya confirmado que el pasado 9 de julio se habían separado.

Este lunes se confirmó la reconciliación entre Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa. La noticia llegó luego de que se viralizaran fotos de la modelo acompañando al deportista.

Pampita mirando el partido de Pepa.

Pampita estuvo presente en el Hamptons Polo Club, ubicado en Nueva York. El Equuleus Polo Team, equipo de Pepa, ganó el partido y se coronó campeón.

Pampita junto a Pepa y sus compañeros de equipo.

La encargada de compartir las imágenes fue la fotógrafa Agustina Lacroze. En las imágenes, se puede ver a la conductora sentada en una silla mirando atentamente el partido. También posó junto a Pepa y sus compañeros luego del evento deportivo, donde compartieron un momento de risas.