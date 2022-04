María Valenzuela mostró cómo se recupera tras una mala praxis en un tratamiento odontológico

María Valenzuela se recupera de un problema de salud, luego de haber bajado excesivamente de peso por una mala praxis en un tratamiento odontológico. En las últimas horas la actriz compartió con alegría una buena noticia. “Casi me caigo de cola. 42.300 kgs! Aumenté 7″, celebró.

El mes pasado la actriz había contado en un video su situación. “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”, había explicado. “Peso 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces”, había revelado. La noticia causó preocupación entre sus seguidores.

Poco después, la actriz informó que había encontrado un nuevo profesional en Tierra del Fuego por lo que decidió instalarse en esa provincia hasta culminar con el tratamiento.

La historia compartida por María Valenzuela.

No es la primera vez que Valenzuela atraviesa problemas de salud. En 2016 había pasado por un periodo de depresión tras la muerte de su amigo Gaspar Mulet.