La operación cerebral de Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, generó numerosas consultas sobre qué significa tener una imagen nodular en el cerebro. Este fue el hallazgo que detectaron los médicos durante una resonancia magnética y que motivó la intervención quirúrgica del productor de televisión.

Según informó el Instituto Fleni, Chihade fue sometido a una cirugía el miércoles 18 de noviembre, que se desarrolló sin complicaciones. El parte médico indicó que su evolución posterior era favorable, aunque no se difundieron detalles definitivos sobre la naturaleza de la lesión.

Qué es una imagen nodular en el cerebro y por qué aparece

Una imagen nodular cerebral es una alteración localizada que los especialistas pueden identificar mediante estudios como una resonancia magnética o una tomografía computada.

El término describe la apariencia de una lesión en las imágenes, pero no constituye por sí mismo un diagnóstico de cáncer ni significa necesariamente que exista un tumor maligno.

Estas imágenes pueden estar relacionadas con diferentes condiciones, entre ellas:

Tumores benignos: lesiones que no son cancerosas, aunque pueden requerir tratamiento según su tamaño y ubicación.

lesiones que no son cancerosas, aunque pueden requerir tratamiento según su tamaño y ubicación. Tumores malignos: formaciones cancerosas que necesitan una evaluación y un tratamiento específicos.

formaciones cancerosas que necesitan una evaluación y un tratamiento específicos. Procesos inflamatorios o infecciosos: determinadas enfermedades pueden producir lesiones visibles en los estudios.

determinadas enfermedades pueden producir lesiones visibles en los estudios. Otras alteraciones del tejido cerebral: algunas lesiones vasculares o cambios en los tejidos pueden presentar características nodulares.

Por eso, el hallazgo debe ser interpretado por especialistas, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente y las características de las imágenes.

Cómo se determina si una imagen nodular es benigna o maligna

Una resonancia magnética permite identificar la ubicación, el tamaño y determinadas características de la lesión, pero no siempre alcanza para establecer su naturaleza.

En algunos casos, los médicos solicitan estudios complementarios o indican una biopsia para analizar una muestra de tejido.

Cuando se realiza una cirugía para extirpar la lesión, el material obtenido puede enviarse a un laboratorio de anatomía patológica.

El análisis anatomopatológico es fundamental para determinar de qué tipo de lesión se trata y establecer si se necesitan tratamientos adicionales.

Cuáles son los síntomas que puede provocar una lesión cerebral

Los síntomas dependen principalmente del tamaño, la ubicación y el tipo de lesión. Algunas personas pueden no presentar manifestaciones evidentes y descubrirla durante un estudio realizado por otro motivo.

En otros casos pueden aparecer:

Dolores de cabeza persistentes o progresivos.

Alteraciones en la visión.

Mareos o problemas de equilibrio.

Convulsiones.

Dificultades para hablar o concentrarse.

Pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

Estos síntomas no indican necesariamente la presencia de un tumor cerebral, ya que pueden tener numerosas causas. Sin embargo, cuando son nuevos, persistentes o progresivos, requieren una evaluación médica.

Una convulsión por primera vez, la pérdida repentina de fuerza o las dificultades súbitas para hablar requieren atención de urgencia.

Por qué una imagen nodular puede requerir una operación

No todas las lesiones nodulares cerebrales necesitan cirugía.

La decisión depende de factores como el tamaño, la localización, el crecimiento de la lesión, los síntomas y la sospecha diagnóstica.

En determinadas situaciones, la intervención permite extraer total o parcialmente la lesión, reducir la presión sobre estructuras cerebrales o conseguir tejido para establecer un diagnóstico preciso.

En el caso de Mariano Chihade, los profesionales decidieron realizar una intervención después de los estudios correspondientes.

Aunque se informó que la operación se desarrolló sin complicaciones y que su recuperación inicial era favorable, todavía no se comunicó oficialmente si la lesión era benigna o maligna.

La evolución posterior y los resultados de los análisis serán determinantes para conocer con mayor precisión el diagnóstico y los próximos pasos médicos.