La salud de Mariano Chihade, el reconocido productor de televisión y esposo de Mariana Fabbiani, continúa generando preocupación después de que fuera sometido a una operación cerebral. La intervención se realizó el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni de Buenos Aires y, según el último parte médico, se desarrolló sin complicaciones.

De acuerdo con la información publicada por Infobae y TN, el empresario permanece internado y presenta una evolución favorable. En las últimas horas, Ángel de Brito brindó nuevos detalles sobre el cuadro de salud y explicó qué encontraron los médicos durante los estudios que motivaron la cirugía.

Qué tenía Mariano Chihade en el cerebro: los detalles que reveló Ángel de Brito

El conductor de LAM, quien mantiene una relación cercana con Chihade, contó que el productor se había realizado una resonancia magnética en la que los especialistas detectaron una lesión en el hemisferio derecho del cerebro.

“Le encuentran un tumor bastante importante”, explicó De Brito al reconstruir los momentos previos a la operación.

El periodista también aclaró que, hasta ese momento, el empresario no había presentado síntomas evidentes que permitieran anticipar la situación.

Según su relato, había compartido una conversación con Chihade antes de la intervención y lo había encontrado en buen estado general, aunque preocupado por el diagnóstico.

De Brito desmintió las versiones que indicaban que el productor había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y explicó que el problema de salud estaba relacionado con el hallazgo de un tumor.

Cómo fue la operación de Mariano Chihade y qué dice el último parte médico

La intervención quirúrgica se realizó el miércoles 18 de noviembre en el Instituto Fleni, sede Belgrano, y se extendió durante varias horas.

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que la cirugía se desarrolló sin complicaciones y que el paciente se encontraba en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

Ángel de Brito agregó que los médicos lograron extirpar el tumor y que Chihade permanecía internado en terapia intensiva para continuar con los controles posteriores.

El conductor también reveló que las primeras evaluaciones cognitivas realizadas después de la operación arrojaron resultados alentadores.

Según relató, el productor reconoció a Mariana Fabbiani y pudo mantener conversaciones, dos datos que llevaron tranquilidad a su entorno.

Sin embargo, todavía no se difundieron resultados anatomopatológicos que permitan conocer la naturaleza exacta del tumor.

Qué es una imagen nodular en el cerebro, el hallazgo que motivó la cirugía

El primer comunicado del Instituto Fleni informó que Mariano Chihade había ingresado para realizarse estudios programados después de que una resonancia magnética detectara una imagen nodular en el cerebro.

Este término médico describe una alteración localizada que puede observarse mediante estudios por imágenes, pero no constituye por sí mismo un diagnóstico definitivo.

Las lesiones de este tipo pueden tener diferentes causas y características. Para determinar su naturaleza, los especialistas evalúan su ubicación, tamaño y comportamiento, además de los resultados de los estudios correspondientes.

La detección de una imagen nodular no significa necesariamente que se trate de un tumor maligno. Hasta el momento, no se informó oficialmente si la lesión que le extirparon a Chihade era benigna o maligna.

Cómo está Mariana Fabbiani tras la operación de su marido

La conductora de DDM decidió ausentarse de su programa de América TV para acompañar a su esposo durante la internación y la cirugía.

En su lugar, Martín Candalaft quedó al frente del ciclo y transmitió un mensaje de tranquilidad después de conocerse el resultado de la intervención.

Por su parte, Mariana Fabbiani agradeció públicamente las muestras de cariño y apoyo recibidas durante estos días difíciles para su familia.

La pareja tiene dos hijos, Matilda y Máximo, y mantiene una relación de más de dos décadas.

Mariano Chihade: cómo continúa su recuperación

Tras la intervención, el productor quedó bajo observación médica para controlar su evolución neurológica y su recuperación posoperatoria.

De acuerdo con lo informado por Ángel de Brito, deberá permanecer algunos días internado antes de que los profesionales evalúen los próximos pasos.

El dato más alentador es que la operación se realizó sin complicaciones y las primeras evaluaciones posteriores fueron favorables.

Por el momento, la familia y el equipo médico continúan atentos a su evolución, mientras se esperan nuevos detalles sobre los resultados de los estudios y el tratamiento que podría necesitar.