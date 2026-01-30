Mariana Verón deja Canal 9 y se suma a C5N: los cambios que se vienen en los noticieros

La periodista Mariana Verón dejará de ser co-conductora de Tele 9 Central, el noticiero principal de Canal 9, según informó el periodista especializado en espectáculos Pablo Montagna a través de su cuenta oficial en la red social X.

La salida de Verón se da en el marco de una reconfiguración de las señales informativas y fue confirmada también por la Agencia Noticias Argentinas, que adelantó el nuevo destino profesional de la conductora.

Mariana Verón se suma a C5N y debutará como conductora de La Mañana

De acuerdo a la información confirmada, Mariana Verón se incorporará a C5N, donde será la nueva conductora de La Mañana, el ciclo informativo que se emite de 10 a 13. Allí compartirá la conducción con Antonio Fernández Llorente, una de las figuras históricas de la señal.

El debut de Verón en C5N está previsto para el lunes 2 de febrero, marcando así una nueva etapa en su carrera dentro del periodismo televisivo.

Cambios en Tele 9 Central

La salida de Verón también traerá modificaciones en la pantalla de Canal 9. A partir de la próxima semana, Claudio Rigoli, histórico conductor de Tele 9 Central, tendrá una nueva compañera al frente del noticiero: la periodista Andrea Duplaa.

De esta manera, el noticiero central de El Nueve inicia una nueva etapa, con una dupla renovada y el objetivo de sostener su perfil informativo en el competitivo prime time.

El pase de Mariana Verón a C5N se suma a una serie de movimientos estratégicos dentro del periodismo televisivo argentino, donde las señales de cable y aire ajustan sus equipos y figuras para reforzar sus grillas informativas de cara al nuevo año.