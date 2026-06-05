Quién es la Negra Poly, la mujer clave detrás del fenómeno del Indio Solari y Los Redondos

Skay Beilinson, la Negra Poli y el Indio Solari, en los tiempos de armonía con Los Redondos. Foto: archivo de TN.

La muerte del Indio Solari volvió a despertar el interés por las figuras que formaron parte de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre ellas aparece un nombre fundamental: la Negra Poly, una mujer que durante décadas fue considerada el motor organizativo, estratégico y humano detrás de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Aunque siempre eligió mantenerse lejos de los medios y de la exposición pública, su rol fue determinante para construir el fenómeno ricotero.

Quién es la Negra Poly

Su nombre real es Carmen Castro, aunque en el ambiente musical todos la conocen como la Negra Poly. Nació en Buenos Aires y comenzó a vincularse con el universo contracultural y artístico de fines de los años 60, donde conoció a Eduardo «Skay» Beilinson, quien se convertiría en su pareja y compañero de vida.

Con el tiempo, Poly se transformó en una pieza esencial en la creación y consolidación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que integraban también el Indio Solari, Skay Beilinson y el artista visual Ricardo «Rocambole» Cohen.

La mujer que manejó el fenómeno ricotero

Mientras el Indio se convertía en la voz y el rostro de la banda, la Negra Poly trabajaba detrás de escena como representante, productora y organizadora.

Su tarea fue mucho más allá de la de una mánager tradicional. Durante años se encargó de coordinar recitales, negociar contratos, manejar la logística de las giras y proteger la independencia artística del grupo.

Muchos músicos y periodistas especializados coinciden en que fue una de las responsables de que Los Redondos construyeran una carrera al margen de las grandes compañías discográficas y de los circuitos comerciales tradicionales.

Su vínculo con el Indio Solari

Aunque el liderazgo artístico de Los Redondos estuvo concentrado en el Indio Solari y Skay Beilinson, la Negra Poly fue considerada durante años una figura de equilibrio dentro del grupo.

Su relación con Solari atravesó décadas de trabajo conjunto, desde los primeros recitales en La Plata hasta las convocatorias masivas que marcaron la historia del rock argentino.

Tras la separación de la banda en 2001, Poly continuó trabajando junto a Skay Beilinson en su carrera solista, mientras que el Indio siguió su propio camino con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Una figura rodeada de misterio

Al igual que ocurrió con el propio Indio Solari, la Negra Poly cultivó siempre un perfil extremadamente bajo. Son escasas las entrevistas que concedió a lo largo de los años y pocas las apariciones públicas que realizó.

Sin embargo, dentro del universo ricotero su nombre ocupa un lugar central. Para miles de seguidores fue mucho más que una representante: fue una de las arquitectas silenciosas del fenómeno cultural que convirtió a Los Redondos en una leyenda del rock nacional.