Marixa Balli habló del golpe de la crisis en su negocio: “La gente prioriza la comida”

Marixa Balli es un artista reconocida, le está yendo muy bien en MasterChef Celebrity y tiene garantizada su continuidad como panelista en Telefe. Sin embargo, reveló que su emprendimiento textil se encuentra atravesando un momento muy complicado.

La artista tuvo que cerrar los tres locales que tenía en la zona de comercial de Flores por los altos costos de alquiler y las pocas ventas que tuvo durante 2025.

Cuánto cuestan los zapatos que vende Marixa Balli

Balli se quedó con un solo local, ubicado sobre la Avenida Rivadavia, donde vende sus productos a un costo muy bajo. Siempre se caracterizó por tener buenos precios, pero la crisis la está sufriendo igual.

Ofrece suecos a $25.000, botas desde $28.500, botas texanas desde $45.000 y sandalias de fiesta por $54.500. Además del calzado, Balli tiene carteras, gorras, remerones y demás prendas para el uso diario.

“La gente prioriza la comida, el colegio, la obra social. El calzado y la ropa dejaron de ser prioridad”, consideró Marixa, que optó por dejar de lado la fabricación y dedicarle más tiempo a su faceta artística, al menos por ahora