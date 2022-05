Mark Hamill le deseó «lo mejor» a Lula para su «noble misión»

En el día de Star Wars, Lula Da Silva compartió un fotomontaje en el que se lo ve con un sable láser como el de la popular saga y uno de los actores más conocidos la compartió.

«Que la fuerza esté con Brasil», escribió el expresidente de Brasil y actual candidato junto al lema «May the 4th be with you» que alude a la fecha de conmemoración.

Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2011, competirá nuevamente en las elecciones de este año y enfrentará al actual mandatario, Jair Bolsonaro, que buscará ser reelecto.

La publicación de Twitter fue compartida nada más ni nada menos que por Mark Hamill, el actor que interpretó a Luke Skywalker, uno de los personajes más reconocidos y populares de la saga.

Attention🇧🇷:THE FORCE IS STRONG WITH THIS ONE!



Wishing @LulaOficial all the best for his noble quest. https://t.co/VWrfCT3wNd — Mark Hamill (@MarkHamill) May 4, 2022

«Atención Brasil, la fuerza es fuerte en esta persona. Le deseo a Lula todo lo mejor para su noble misión», escribió Hamill.

No fue el único guiño político del actor en el día de Star Wars. También compartió un video del partido demócrata con la frase «construyendo una America mejor» y le agradeció al presidente, Joe Biden.