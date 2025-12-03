Marta Fort: cómo es hoy su relación con Eduardo y Thomas en medio de la disputa empresarial

Marta Fort volvió a referirse a la compleja dinámica dentro de la empresa familiar y a los vínculos personales que atraviesan a los Fort en un momento de fuerte exposición mediática.

En el programa Desayuno Americano, la heredera de Ricardo Fort reconoció avances, tensiones pendientes y el difícil equilibrio entre los conflictos internos y el presente emocional de sus familiares.

“Tuvo sus idas y vueltas, pero yo creo que ahora voy a ir a curar de alguna manera. Así que bien, por el momento”, dijo sobre la situación en la fábrica.

Marta Fort y el distanciamiento con su primo: “No tengo relación con Thomas”

Marta aseguró que busca una relación más armónica con Eduardo Fort: “Voy a instaurar con Eduardo”, expresó, dejando entrever un posible acercamiento.

Al ser consultada sobre la relación actual con su tío, Marta describió un clima de tregua: “Hubo un impase sin hablar de las fábricas, pero está bien. Está pasando un punto decisivo, un momento importante en el que es posible sumar problemáticas. Entonces, estamos bien. No hablamos, pero estamos bien”.

La joven empresaria reconoció que fue ella quien decidió bajar el nivel de tensión: “Sí, porque yo sé que tanto Rocío como él están en una etapa en la que hay mucha información. No quiero sobrepreocuparlos ni pelearme por cosas”.

Además, agregó que, de todos modos, mantiene la puerta abierta para retomar su rol: “Yo igualmente puedo ir a la fábrica, puedo reincorporarme y hablar ahí tranquila”.

Marta también recordó el descargo público en el que reclamó espacio dentro de la empresa y admitió que existieron obstáculos para crecer profesionalmente: “En su momento reclamaba que no podía crecer, que había un impedimento en mi carrera como empresaria”.

Según ella, la resistencia tenía una raíz generacional: “Es obvio que al ser más chicos y recién dentro de la fábrica, nos vamos a tener que ganar algún tipo de derecho de piso. Entonces, sí, me fue difícil ir a mi lugar o que me reconozcan como una dueña más”, afirmó.

Asimismo, remarcó que lo comprende: “Mis dos tíos, que son también dueños, tienen otra edad, otra formación, y es esperable que anticipadamente me traten de esa manera”.

En cuanto al conflicto personal con su primo Thomas Fort, Marta no evitó la frontalidad: “Con Thomas tengo un problema personal aparte. Por más cerca que esté, yo no tengo relación con Thomas”.

Finalmente, aseguró que la situación con él es diferente a la que tiene con otros integrantes de la familia: “Thomas, para mí personalmente, pasó una línea, en el que ya eso me supera. No es lo mismo que considero con John o con otras personas de mi familia”, sostuvo, marcando una distancia clara y duradera.