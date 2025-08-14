Martín Ciccioli y una angustiante anécdota sobre Claudio Contardi: “Dejaba a los hijos en la Panamericana”

Martín Ciccioli y Magui Aicega recordaron duros momentos de Julieta Prandi, durante la conducción de su programa “Quién paga la fiesta” por Rock & Pop, un claro ejemplo fue cuando, según el relato de Ciccioli, el ex marido de la conductora, Claudio Contardi “dejó a sus hijos en la Panamericana”.

El empresario fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, ésta tarde y quedará detenido en la Alcaidía Departamental de Campana y será fichado por el Servicio Penitenciario Federal, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Ciccioli contó la angustiante anécdota de Julieta Prandi con su ex marido

Tras informar sobre la noticia, Ciccioli explicó: ”Fui compañero de Julieta cuando trabajábamos en la productora de Gastón Portal en su momento y me acuerdo que en esos primeros tiempos, la Prandi que yo había conocido empezó a venir nublada”.

“Me empezaba a contar los problemas que tenía con los hijos porque compartía -la tenencia con su ex marido- y me contaba las anécdotas de la Panamericana. -Contardi- dejaba a los hijos en la Panamericana, expuestos en una rotonda para que ella los busque. Me parecía una locura. -Prandi- venía llorando a la productora”, añadió el periodista.

Por su parte, Aicega reveló: “Compartí un verano con los dos. Fuimos a Pinamar e íbamos a la misma playa. Todos decían ‘Mirá que linda Julieta’ y yo por dentro pensaba en lo apagada que estaba. Me tocó compartir eventos con ella y me di cuenta de algo raro. Él todo muy simpático. Pintaban nada que ver. Éstas son las conductas que tienen éstos hijos de mil p*ta, porque no hay otra palabra”.