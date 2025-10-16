MasterChef Celebrity: el grave error de Luis Ventura que podría costarle su participación

Luis Ventura no logra repuntar en MasterChef Celebrity y esta vez su plato no pasó desapercibido. El periodista, actual presidente de APTRA, se animó a preparar unos ñoquis con salsa fileto, pero su desempeño en la cocina y su comportamiento durante la degustación generaron polémica y fuertes críticas del jurado.

Ventura debía seguir la consigna y cocinar un plato que le recordara a su infancia en la escuela, y su primera idea eran unos fideos caseros con salsa. Sin embargo, sobre la marcha cambió el plan y optó por hacer ñoquis, una decisión que terminó jugándole en contra.

El grave error de Luis Ventura que podría costarle su participación en MasterChef Celebrity

Cuando llegó el momento de la evaluación, los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui coincidieron en que la preparación era prácticamente “incomible”. Martitegui incluso le pidió que probara su propio plato, y tras hacerlo, Ventura escupió el ñoqui en el plato, un gesto que no cayó nada bien en el estudio.

El error técnico que arruinó la receta fue haber utilizado harina de arroz en lugar de harina común, lo que dejó los ñoquis duros e imposibles de comer.

Con esta polémica presentación y una actitud que generó malestar, Luis Ventura quedó en la cuerda floja dentro de la competencia. Su futuro en MasterChef Celebrity ahora depende de si logra revertir la situación en las próximas galas.

Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef

El miércoles por la noche, un móvil de LAM interceptó a Marley mientras estaba haciendo compras en una verdulería y confirmó que se pondrá el delantal blanco para probar suerte en MasterChef Celebrity: “Lo mío es un reemplazo nada más, no quieren que se diga, pero estoy reemplazando a Maxi”.

“Esperemos que vuelva el lunes, porque si no lo van a terminar echando por mi culpa. Si me va mal a mí, le va mal a Maxi. Vuela él, creo”, agregó.

A pesar de estar por tiempo acotado, el conductor se mostró muy emocionado por su paso en el reality: “Me pidieron unos días, un reemplazo. Pero para mí es divertido”.

Además, adelantó que Wanda Nara podría echarle en cara la entrevista que le hizo a Mauro en Turquía, donde supuestamente también iba a participar Susana Giménez y que habría generado un malestar entre las figuras del canal.