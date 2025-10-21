MasterChef Celebrity: Luis Ventura intentó dar vuelta la tortilla y casi arma un desastre

Luis Ventura está teniendo un paso difícil en el certamen MasterChef Celebrity. Primero hizo unos ñoquis que eran tan feos que hasta él mismo los terminó escupiendo, después, estuvo a punto de ser eliminado cuando le tocó hacer albóndigas y esta vez casi se quema al intentar hacer una tortilla. Los detalles en esta nota.

El accidente de Luis Ventura en MasterChef Celebrity

“Tengo que dar vuelta la tortilla…”, dijo Luis Ventura en MasterChef Celebrity y rápidamente reaccionó al ver el fuego que se estaba empezando a expandir. “Un gran periodista puede convertirse en un paciente del Instituto del Quemado”, comentó el conductor a los jurados.

Si bien tuvo que ser asistido por un médico y volvió a escena con una venda, Ventura decidió continuar y eso fue muy valorado por el jurado de MasterChef Celebrity, que en esta oportunidad lo mandaron directo al balcón. Es decir, no tendrá que competir con los peores cocineros en la gala de eliminación.

MasterChef: el cruce entre Wanda Nara y Valu Cervantes

Wanda Nara le habría mandado mensajes a Enzo Fernández y ese sería el motivo de una supuesta tensión con Valentina Cervantes, la actual mujer del jugador de la Selección Argentina, que participa en MasterChef Celebrity.

“Que yo sepa no he visto ningún mensaje. A mí Enzo nunca me habló de nada. Ni le pregunté. Mira si me voy a molestar por una boludez… Yo me siento muy cómoda, soy súper transparente. Me caen muy bien todos. No tengo ningún problema con ella”, expresó la modelo a SQP.

Por su parte, Wanda habló con su amigo Kennys Palacios y se refirió al tema: «No la conocía tanto, somos vecinas de edificio. Me cae súper bien, la adoro. Me da una vibe un poco Cami Holmes en Bake Off. Me parece que es como un poco ese perfil de mujer. Está súper, súper comprometida».

Con información de NA