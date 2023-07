MasterChef Argentina: con la eliminación de Antonio se definieron los semifinalistas del certamen

Con la eliminación de Antonio López, tres participantes se encuentran en la instancia final de MasterChef Argentina 2023. El certamen otorgará 10 millones de pesos al ganador y un ansiado trofeo.

Anoche en la última gala de eliminación de MasterChef Argentina, los participantes tuvieron que enfrentarse a un desafío propuesto por Germán Martitegui. El chef les dio una masterclass sobre cómo preparar un shawarma de hongos, una especialidad de su restaurante.

En ese contexto el jurado de MasterChef Argentina tuvo que elegir quién sería el último eliminado del certamen y los chefs decidieron que Antonio abandone la competencia.

«Muchas gracias a todos, me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100 % cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido», dijo Antonio al despedirse de MasterChef Argentina.

Antonio quedó eliminado de #MasterChefArgentina en la puerta de la semifinal 💔 “Esto recién comienza” pic.twitter.com/tXTKDkJvg8 — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) July 31, 2023

MasterChef Argentina: quiénes son los semifinalistas

Con la eliminación de Antonio, tres concursantes llegaron a la final del reality culinario, que otorgará un premio de 10 millones de pesos y el codiciado trofeo de MasterChef.

Ellos son: Estefanía Herlein, Rodolfo Vera Calderón y Rodrigo Salcedo.