MasterChef Celebrity volvió a quedarse con el primer puesto del rating de la televisión argentina este lunes 16 de noviembre. El reality de cocina conducido por Wanda Nara mantuvo su liderazgo durante el horario central de Telefe y consiguió una importante diferencia frente a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, que recibió como invitado a Nico Occhiato.

Según informó Noticias Argentinas, a partir de las mediciones de Kantar IBOPE, el ciclo gastronómico registró un promedio de 12,3 puntos durante su emisión y alcanzó un pico de 13,6 puntos a las 22:38. Por su parte, el programa de Pergolini marcó 5,4 puntos en uno de los cortes de la competencia nocturna.

MasterChef Celebrity lideró el rating con una gala de última chance

La emisión del lunes estuvo marcada por una nueva gala de última chance, en la que los participantes buscaron evitar la próxima eliminación.

En esta oportunidad, Dolli Irigoyen volvió a integrar el jurado en reemplazo de Germán Martitegui, mientras que los famosos debieron preparar un plato dulce o salado que tuviera al yogur como ingrediente obligatorio.

Además, Sol Pérez participó de una dinámica que combinó ejercicios físicos con la preparación de los platos.

Entre los concursantes estuvieron Pablo Migliore, Pablo Giralt, Marta Fort, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, China Ansa, Hernán de Mala Fama, Edith Hermida y Rocío Robles.

Finalmente, Marta Fort logró destacarse con su preparación y consiguió subir al balcón, asegurándose la continuidad en la competencia.

Cómo le fue a Mario Pergolini con Nico Occhiato en Otro día perdido

Mientras Telefe lideraba la noche, Mario Pergolini recibió a Nico Occhiato en Otro día perdido, una entrevista que había generado expectativas por las diferencias que ambos expresaron en distintas oportunidades sobre el presente de los medios y el streaming.

El ciclo de El Trece consiguió 5,4 puntos en el corte de las 22:41, frente a los 13 puntos que registraba MasterChef Celebrity en ese mismo momento.

La diferencia fue de 7,6 puntos a favor del programa de Wanda Nara.

De esta manera, Telefe mantuvo una ventaja considerable en la competencia directa del horario central, aunque el ciclo de Pergolini se ubicó segundo entre las propuestas comparadas en ese corte.

Los cinco programas más vistos del lunes 16 de noviembre

De acuerdo con el ranking publicado por Television.com.ar, con datos de Kantar IBOPE, los cinco espacios más vistos de la jornada fueron:

MasterChef Celebrity (primera parte, Telefe): 13,3 puntos. Pasapalabra (Telefe): 9 puntos. MasterChef Celebrity: La definición (Telefe): 8,9 puntos. Telefe Noticias: 7,9 puntos. El noticiero de la gente (Telefe): 7,4 puntos.

El listado muestra que Telefe ocupó los cinco primeros lugares del ranking diario, con el reality de Wanda Nara y el programa de Iván de Pineda como principales protagonistas.

En El Trece, el programa más visto de toda la jornada fue Es mi sueño 2, conducido por Guido Kaczka, con 6,2 puntos, según informó Clarín.

Cómo quedó el rating de los canales de televisión

La ventaja de Telefe también se reflejó en los promedios generales del lunes.

Según las cifras difundidas por Television.com.ar, Telefe terminó la jornada con 7,6 puntos de promedio, mientras que El Trece registró 4,1.

América TV se ubicó tercero con 2,4 puntos, seguido por El Nueve, que obtuvo 1,9.

En cuanto a los programas destacados de esas señales, LAM fue lo más visto de América con 3,6 puntos, mientras que Bendita encabezó las mediciones de El Nueve con 3,4.

El lunes dejó así un nuevo triunfo para MasterChef Celebrity y consolidó el liderazgo de Telefe, que consiguió quedarse con los cinco programas de mayor audiencia de la televisión abierta argentina.