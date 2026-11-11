Vuelos en Ezeiza hoy: reabrió la pista principal pero habrá restricciones después del mediodía por el papa León XIV

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza reabrió este miércoles su pista principal tras las obras de renovación. Sin embargo, hoy tendrá restricciones en sus operaciones entre las 13 y las 15 por la despedida del papa León XIV, que termina su visita a la Argentina y parte desde Ezeiza hacia Perú.

Aeropuertos Argentina terminó los trabajos en el cruce de las dos pistas del aeropuerto, y la pista 11-29 quedó habilitada a las 4 de la mañana, según el cronograma previsto. Con eso, Ezeiza puede volver a recibir aviones de mayor porte.

¿Hay vuelos en Ezeiza hoy? Qué pasa entre las 13 y las 15

Las restricciones son parte del protocolo de seguridad dispuesto por la ANAC para la visita papal. No hay una cancelación general de vuelos comerciales, pero algunos servicios podrían cambiar sus horarios de despegue y aterrizaje.

La ceremonia de despedida está prevista para las 14 en Ezeiza, y por el operativo y los controles también podría haber demoras en los accesos a la terminal. Por eso se recomienda consultar el estado del vuelo con la aerolínea y salir hacia el aeropuerto con más tiempo que el habitual. Una vez que se vaya el Papa, Ezeiza retomará sus operaciones normales.

Cómo quedó Ezeiza después de las obras de la pista

Las obras empezaron el 25 de octubre. Mientras duraron, los vuelos debieron adaptarse a un esquema alternativo. Cerca de la mitad de las aerolíneas suspendió temporalmente sus servicios, y el resto cambió rutas, pasó operaciones a Aeroparque o usó aviones más chicos. El primer vuelo tras la reapertura fue de JetSmart hacia El Calafate.

Los trabajos forman parte de un plan de US$100 millones para Ezeiza, acordado con el ORSNA. Incluye la ampliación de la terminal de arribos domésticos y cinco nuevas puertas de embarque, que llevarán el total a 12. También suma mejoras en el área de cargas, como una Terminal Única de Courier de 12.000 metros cuadrados que se inaugurará la semana próxima.

A su vez, ese plan se enmarca en un programa mayor: Aeropuertos Argentina prevé invertir US$1.500 millones en cinco años en los aeropuertos del sistema nacional, de los cuales US$794 millones irán a Ezeiza.