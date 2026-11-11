Quién se fue de MasterChef Celebrity este martes 10 de noviembre: lágrimas y una eliminación inesperada

MasterChef Celebrity vivió una de sus galas de eliminación más accidentadas y emotivas. Este martes 10 de noviembre, el reality conducido por Wanda Nara en Telefe despidió a una nueva participante después de un desafío que puso a prueba los conocimientos culinarios y los nervios de los famosos. Julieta Nair Calvo quedó eliminada tras sufrir un inesperado accidente que arruinó su preparación.

La actriz, que venía destacándose por sus platos, tuvo una noche para el olvido. Según informó TN, el incidente ocurrió mientras preparaba empanadas de carne y terminó condicionando su desempeño frente al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Qué pasó con Julieta Nair Calvo en MasterChef Celebrity

La gala comenzó con diez participantes que debían defender su continuidad en el certamen.

El desafío consistía en preparar tres empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, con 13 repulgues y acompañadas por yasgua, una salsa de tomate picante.

Los concursantes contaban con una hora para elaborar la masa, preparar el relleno y completar la cocción.

Sin embargo, Julieta Nair Calvo sufrió un accidente que cambió por completo el desarrollo de su prueba.

Cuando estaba por terminar su preparación, perdió el equilibrio en su estación y el recipiente con todo el relleno cayó al piso.

La actriz quedó desconcertada al ver que había perdido buena parte del trabajo realizado.

Sus compañeros intentaron ayudarla y le compartieron ingredientes para que pudiera comenzar nuevamente.

A pesar de la presión y el tiempo que le quedaba, Julieta consiguió presentar sus empanadas antes de que terminara el desafío.

La devolución del jurado que terminó con la eliminación

El esfuerzo de Julieta Nair Calvo no alcanzó para convencer al jurado.

El accidente provocó que tuviera que rehacer el relleno a contrarreloj, sin poder respetar todos los tiempos necesarios para lograr una buena preparación.

Después de probar los platos, los chefs destacaron el desempeño de varios participantes y dejaron a Lizy Tagliani, Grego Rossello y Julieta Nair Calvo entre los más comprometidos de la noche.

Finalmente, Lizy consiguió salvarse y la definición quedó entre Grego y Julieta.

Maru Botana fue la encargada de anunciar que Julieta Nair Calvo debía abandonar MasterChef Celebrity.

La decisión sorprendió a sus compañeros, ya que la actriz había demostrado buenas habilidades culinarias durante las galas anteriores.

La despedida entre lágrimas de Julieta Nair Calvo

Después de escuchar el veredicto, Julieta Nair Calvo no pudo contener las lágrimas.

La actriz reconoció que estaba emocionada y agradeció el acompañamiento de sus compañeros y del jurado.

«Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé re bien. Son todos lo más», expresó.

También destacó que participar del reality representó un desafío personal, porque le permitió mostrarse sin interpretar un personaje.

Wanda Nara le dedicó unas palabras de reconocimiento y le aseguró que muchos la imaginaban llegando a la final.

Además, la conductora dejó abierta la posibilidad de que regresara durante el repechaje.

Julieta se quitó el delantal y abandonó las cocinas entre aplausos, abrazos y muestras de cariño.

Quiénes fueron eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Con la salida de Julieta Nair Calvo, ya son seis los famosos eliminados de esta edición de MasterChef Celebrity.

Los participantes que debieron abandonar la competencia hasta el momento son:

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

Julieta Nair Calvo

Tras la última eliminación, 18 participantes continúan en carrera por el título de MasterChef Celebrity.

Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity

El reality conducido por Wanda Nara se emite por Telefe, de domingo a jueves a las 22:15.

La competencia continúa con nuevos desafíos, sorpresas y eliminaciones que definirán quiénes avanzarán hacia las instancias decisivas.

Mientras tanto, la salida de Julieta Nair Calvo dejó una de las imágenes más emotivas de la temporada, marcada por un accidente inesperado y una despedida que conmovió a sus compañeros.