MasterChef Celebrity: por qué sancionaron a Momi Giardina y qué pasará con ella

El reality de cocina MasterChef Celebrity tuvo un giro inesperado en su emisión del martes, cuando una de sus participantes más queridas, Momi Giardina, fue enviada directamente a la próxima Gala de Eliminación del domingo.

Momi Giardina se ausentó por fiebre y fue directo a la gala de eliminación

La medida, que sorprendió a la audiencia, fue una sanción directa de la producción debido a su ausencia en el desafío de la jornada.

La concursante afectada es Momi Giardina. Al comenzar el programa, la conductora Wanda Nara fue quien tuvo que explicar la situación a los demás participantes y a los televidentes.

Wanda aclaró de inmediato el motivo de la falta de Momi, confirmando que la ausencia se debió a una cuestión de salud: «Bueno, chicos, como verán hoy también tenía que cocinar Momi Giardina. No pudo estar acá. Está enferma, tiene fiebre. Por eso, Momi, te mandamos un beso, cuidate mucho».

A pesar de ser una razón de fuerza mayor, la conductora de Telefe fue enfática al comunicar la consecuencia, basándose en el estricto reglamento del concurso: «Entonces pasa directamente a la gala de eliminación».

De esta manera, la humorista perdió la oportunidad de competir por la salvación y se une automáticamente a la lista de nominados. Ahora, Giardina deberá jugarse su permanencia en la temida gala del fin de semana.

Sus compañeros, aunque preocupados, le enviaron un mensaje de apoyo y aliento desde el estudio: «Te queremos, Momi. ¡Vamos, Momi!», gritaron con entusiasmo.