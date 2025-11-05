Emilia Attias enfrentó a Luis Ventura en MasterChef por difundir un falso rumor sobre su vida

La nueva edición de MasterChef Celebrity sigue dando que hablar, no solo por las recetas, sino por los momentos de tensión entre los famosos. En esta oportunidad, Emilia Attias se cruzó con Luis Ventura por una vieja noticia que el periodista había difundido meses atrás y que resultó ser falsa.

“Era mentira”: Emilia Attias desmintió en vivo a Luis Ventura en MasterChef

Durante la charla previa al desafío del día, Wanda Nara, conductora del reality, le preguntó a la actriz por su relación con Ventura: “Reini, es un buen síntoma que Luis no te conozca. Significa que no tenés quilombos en tu vida. ¿Vos, Emi?”, bromeó.

La respuesta de Attias no tardó en llegar: “Hoy almorzamos juntos, solos, antes de entrar acá”, dijo, entre risas, antes de lanzar la frase que encendió el estudio.

“Desmintiendo cosas, como, por ejemplo, que yo estaba embarazada”, señaló la ex Casi Ángeles, haciendo alusión al rumor que circuló a fines de agosto y que Ventura había instalado en la agenda mediática.

El periodista, sorprendido pero fiel a su estilo, intentó explicar la situación: “Se dio una situación en la que fui el vocero”. Sin embargo, Attias lo interrumpió con firmeza: “Pero te expusieron mucho, porque era mentira”.

Ventura reconoció su responsabilidad y respondió: “Estoy yo para hacerme responsable”. A lo que la actriz concluyó con un tono más conciliador: “Está muy bien. Mejor, borrón y cuenta nueva”.

El cruce se vivió en un clima tenso, aunque con momentos de humor y complicidad, de esta manera, Emilia Attias dejó en claro que no olvida las versiones falsas sobre su vida privada, pero también mostró su disposición a cerrar el tema y seguir adelante.