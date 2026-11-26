Matilda Blanco volvió a generar polémica con sus críticas sobre la imagen de las figuras del espectáculo. Esta vez, apuntó contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, y analizó su transformación estética a lo largo de los años.

Según informaron Infobae y eltrece, la asesora de imagen repasó en Ángel Responde, el programa de streaming de Bondi, distintos videos de las primeras apariciones televisivas de la mediática.

Matilda Blanco cuestionó los antiguos looks de Nora Colosimo

Durante el programa conducido por Ángel de Brito, la especialista recuperó imágenes de hace casi dos décadas, cuando Nora acompañaba a Wanda Nara durante su participación en Patinando por un sueño.

Blanco fue especialmente crítica con el vestuario y el cabello que lucía Colosimo en aquella época. Incluso, realizó una irónica comparación entre su pelo y un choclo seco al sol.

Sin embargo, al observar las fotografías más recientes de la madre de Wanda, reconoció que su imagen había evolucionado favorablemente con el paso de los años.

El antecedente del cruce entre Matilda Blanco y Nora Colosimo

No es la primera vez que la especialista en moda cuestiona la imagen de la mamá de Wanda Nara.

En septiembre, ambas protagonizaron un particular intercambio en LAM, cuando Blanco señaló que una fotografía de Colosimo presentaba indicios de retoques digitales.

En aquella oportunidad, Nora negó haber modificado personalmente la imagen y aseguró que no le gusta que alteren sus facciones.

Ahora, la recuperación de los videos de archivo volvió a poner en escena el antes y el después de Nora Colosimo, una figura que ganó protagonismo propio dentro del mundo del espectáculo.