Mauro Icardi fue a declarar y estalló un nuevo conflicto judicial con Wanda Nara: el duro reclamo de sus abogados

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial con Wanda Nara. Este martes 10 de noviembre, los abogados del futbolista denunciaron que, pese a haberse presentado ante la Fiscalía para que el delantero pudiera brindar su versión de los hechos, no consiguieron que le recibieran declaración en la causa iniciada por presuntas lesiones leves.

Según informó Ciudad Magazine, la defensa del jugador difundió un contundente comunicado en el que cuestionó las demoras y denunció un supuesto trato desigual entre las partes. El reclamo se produjo después del allanamiento realizado durante el fin de semana en la vivienda que Icardi comparte con la China Suárez en Nordelta.

El escrito fue difundido por Francisco Oneto, uno de los abogados del futbolista, y también lleva las firmas de Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes integran su equipo legal.

Mauro Icardi fue a declarar y sus abogados denunciaron un trato desigual

La defensa de Icardi explicó que este martes se presentó ante la Fiscalía interviniente con la intención de que el futbolista pudiera ejercer su derecho a declarar, tal como contempla el artículo 162 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, según sostuvieron sus representantes legales, no consiguieron que se recibiera su testimonio.

«Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento sólo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes», expresaron los abogados en el comunicado.

Los letrados también cuestionaron la rapidez con la que, según su interpretación, se atendieron los planteos de la parte denunciante durante el fin de semana, en comparación con las dificultades que encontraron cuando Icardi intentó declarar.

«No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato», remarcaron.

La defensa sostuvo que la Fiscalía debe actuar con objetividad y garantizar que ambas partes puedan ejercer sus derechos durante la investigación.

El duro comunicado de los abogados de Mauro Icardi

En otro tramo del escrito, los representantes legales del futbolista manifestaron su preocupación por el avance de la causa sin que, según denunciaron, se haya incorporado su versión de los hechos.

Los abogados afirmaron que ya se adoptaron medidas que restringen los derechos de Icardi y cuestionaron que esas decisiones se hayan tomado sin escuchar previamente su declaración.

«Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz», señalaron.

Además, advirtieron que, si las demoras continúan, recurrirán a las herramientas legales disponibles para garantizar que el futbolista pueda declarar.

El comunicado representa un nuevo capítulo del enfrentamiento judicial entre Icardi y Wanda Nara, aunque las acusaciones formuladas por la defensa no implican que se haya comprobado una actuación irregular de la Fiscalía.

Qué pasó con Mauro Icardi y Wanda Nara: la denuncia y el allanamiento en Nordelta

El nuevo conflicto comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando se conoció una denuncia por presuntas lesiones leves vinculada con un episodio familiar ocurrido durante la permanencia de una de las hijas de Icardi y Wanda Nara en la vivienda del futbolista.

A partir de esa presentación judicial, se dispusieron distintas medidas y, durante el fin de semana, la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en la propiedad ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta.

Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos que quedaron vinculados con la investigación.

La defensa del delantero cuestionó la necesidad del allanamiento y sostuvo que esos elementos podrían haberse solicitado mediante otras medidas judiciales.

En un comunicado anterior, los abogados también rechazaron las acusaciones de agresión y aseguraron que el futbolista no había ejercido violencia física.

La investigación continúa abierta y corresponde a la Justicia determinar qué ocurrió.

Cuál es la situación judicial de Mauro Icardi

En medio de las versiones que circularon durante el fin de semana, los abogados del futbolista aclararon que no existe una orden de detención vigente contra Icardi.

Además, informaron que el Juzgado de Garantías interviniente le concedió la eximición de prisión.

Sin embargo, esa decisión no implica el cierre de la causa ni deja sin efecto las medidas de protección dispuestas por la Justicia.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, continúa vigente una restricción de acercamiento y contacto por 45 días, mientras avanza la investigación.

Por su parte, los representantes legales del jugador solicitaron que los dispositivos electrónicos secuestrados permanezcan bajo custodia judicial hasta que se realicen las pericias correspondientes.

Un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó así un nuevo episodio, esta vez centrado en el procedimiento de la Fiscalía y en el reclamo del futbolista para brindar su declaración.

Mientras la investigación por presuntas lesiones continúa su curso, la defensa insiste en que debe garantizarse el derecho de Icardi a ser escuchado y anticipó que podría recurrir a otras instancias si no obtiene una respuesta.

Por el momento, no se informó oficialmente cuándo se recibirá su declaración.

El caso sigue bajo investigación y no existe una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.