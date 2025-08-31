ESCUCHÁ RN RADIO
Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos y verduras

Redacción

Por Redacción

Cada vez más personas buscan mejorar su alimentación y llevar un estilo de vida equilibrado, proponemos un menú semanal saludable que incluye variedad de proteínas —como pollo, carne roja magra, pescado y huevos— junto con una amplia gama de verduras, legumbres y frutas de estación.

El objetivo es ofrecer alternativas prácticas que puedan aplicarse en la rutina diaria, manteniendo un balance entre proteínas, carbohidratos de buena calidad y verduras frescas.

Lunes

  • Almuerzo: Pollo a la plancha con ensalada de espinaca, tomate y zanahoria.
  • Cena: Omelette de 2 huevos con champiñones y brócoli + 1 porción de arroz integral.

Martes

  • Almuerzo: Carne magra (bife) a la plancha con ensalada de rúcula y remolacha.
  • Cena: Ensalada de garbanzos con tomate, pepino, cebolla y huevo duro.

Miércoles

  • Almuerzo: Filete de pescado al horno con limón + ensalada de zapallo y calabacín.
  • Cena: Fideos integrales con salsa casera de tomate, albahaca y un poco de queso fresco.

Jueves

  • Almuerzo: Pechuga de pollo al limón con ensalada de zanahoria rallada y repollo.
  • Cena: Tortilla de papas y cebolla con ensalada de hojas verdes.

Viernes

  • Almuerzo: Carne magra salteada con pimientos, cebolla y zapallitos + arroz integral.
  • Cena: Ensalada de lentejas con huevo picado, zanahoria, cebolla morada y perejil.

Sábado

  • Almuerzo: Pescado a la plancha con ensalada de lechuga, pepino y zanahoria rallada.
  • Cena: Fideos integrales con verduras salteadas (brócoli, calabacín y morrón).

Domingo

  • Almuerzo: Pollo al horno con ensalada de mix de hojas verdes, tomate y huevo duro.
  • Cena: Ensalada de porotos con cebolla, zanahoria y un chorrito de oliva.

