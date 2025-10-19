Galletitas de coco sin gluten ni lactosa: fáciles, rápidas y saludables para cualquier merienda

Lista de Ingredientes harina de coco: 1 vaso (180 ml) azúcar refinada: 1 vaso (180 ml) harina de maíz fina: 1 vaso (180 ml) polvo de hornear: 1 cucharada fécula de maíz: 1 vaso (180 ml) aceite de coco: ½ vaso (90 ml) huevos: 3 ingrediente: cantidad

Si buscás un dulce casero que sea fácil de preparar y apto para quienes tienen restricciones alimentarias, estas galletitas de coco son la solución. Rápidas, nutritivas y llenas de sabor, funcionan tanto para acompañar el café o el mate como para compartir en la merienda.

Cada vez más quienes buscan opciones dulces prefieren recetas saludables que no incluyan harina de trigo ni lácteos. Estas galletitas cumplen con ambos requisitos y son muy fáciles de preparar.

Preparación paso a paso:

Mezclar los ingredientes secos en un bol grande: harina de coco, azúcar, fubá, polvo de hornear dulce y fécula de maíz.

Hacer un hueco en el centro y agregar el aceite de coco, los huevos y la pizca de sal. Incorporar los huevos de a poco para lograr una masa homogénea.

Amasar con las manos hasta formar bolitas; si la masa queda seca, añadir un huevo extra o un chorrito de leche de coco.

Incorporar el polvo de hornear, precalentar el horno a 180° y enmantecar apenas una placa.

Formar bolitas pequeñas, aplastarlas suavemente con una cuchara o tenedor y dejar espacio entre ellas.

Hornear durante 15 minutos, hasta que estén apenas doradas. Retirar y dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.

Un postre saludable y libre de TACC

Estas galletitas de coco ofrecen una alternativa saludable y deliciosa que se adapta a distintos estilos de alimentación, perfecta para quienes buscan cuidar la salud sin renunciar al sabor.

Imagen generada con IA.