Pasta con brócoli y pollo: la receta de un plato fácil, saludable y riquísimo para la primavera

Lista de Ingredientes Pasta seca: 300 gramos Queso parmesano: 150 gramos Aceite de oliva: 2 cucharadas Brócoli: 1 unidad Pechuga de pollo: 1 unidad Cebolla: 1 unidad Ajo: 1 diente Sal y pimienta: a gusto

Receta de pasta con brócoli y pollo: una combinación cremosa, saludable y llena de sabor que te resuelve el almuerzo. Si buscás un plato fácil, rápido y que le guste a todos, guardá este paso a paso y preparate para disfrutar. ¡Se convertirá en tu nueva receta favorita!

Receta de pasta con brócoli y pollo: cómo hacerla paso a paso

Una vez que tengas a mano todos los ingredientes, te contamos el paso a paso para hacer esta receta de pasta con brócoli y pollo.

PASO 1.

Cocinamos el brócoli.

En una olla, hervimos agua y colocamos el brócoli, por unos 12 minutos, hasta que esté tierno.

Para tener en cuenta: el agua debe ser abundante, que cubra el brócoli por completo.

Una vez cocido, lo escurrimos y lo reservamos.

Vamos al siguiente paso.

PASO 2.

Cocinamos el pollo.

Cortamos el pollo crudo en tiras y picamos la cebolla.

Con un poco de aceite de oliva en una sartén, doramos la pechuga de pollo.

Cuando la carne esté sellada, agregamos cebolla picada y el ajo.

Cocinamos por unos minutos más, todo junto.

Seguimos.

PASO 3.

Mezclamos los ingredientes.

Incorporamos ahora el brócoli previamente cocido a la sartén con el pollo y la cebolla.

Mezclamos bien los ingredientes y seguimos cocinando a fuego bajo, por unos minutos.

Continuamos con el siguiente paso.

PASO 4.

Cocinamos la pasta elegida.

En una olla con agua y un poco de sal, hervimos la pasta elegida según el tiempo indicado.

Colamos la pasta y reservamos una taza del agua de la cocción.

Casi listo.

PASO 5.

Integramos todo.

Lista la pasta, la agregamos a la sartén con el pollo y el brócoli.

Del agua de cocción, sumamos un cucharón a la sartén.

Agregamos queso parmesano rallado.

Mezclamos bien hasta que todo quede bien cremoso.

Servimos enseguida y… ¡disfrutamos de un platazo!