SUSCRIBITE
20 min cronometro
Yo Como

Pasta con brócoli y pollo: la receta de un plato fácil, saludable y riquísimo para la primavera

Si tenés ganas de cocinar algo saludable, liviano e ideal para la primavera, esta receta te va a encantar. Con las cantidades necesarias, vas a seducir a todos: cómo hacer pasta con brócoli y pollo.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Pasta con brócoli y pollo: la receta de un plato fácil, saludable y riquísimo para la primavera

Si tenés ganas de cocinar algo saludable, liviano e ideal para la primavera, esta receta te va a encantar. Con las cantidades necesarias, vas a seducir a todos: cómo hacer pasta con brócoli y pollo.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

Pasta seca: 300 gramos

Queso parmesano: 150 gramos

Aceite de oliva: 2 cucharadas

Brócoli: 1 unidad

Pechuga de pollo: 1 unidad

Cebolla: 1 unidad

Ajo: 1 diente

Sal y pimienta: a gusto

Receta de pasta con brócoli y pollo: una combinación cremosa, saludable y llena de sabor que te resuelve el almuerzo. Si buscás un plato fácil, rápido y que le guste a todos, guardá este paso a paso y preparate para disfrutar. ¡Se convertirá en tu nueva receta favorita!

Receta de pasta con brócoli y pollo: cómo hacerla paso a paso

Una vez que tengas a mano todos los ingredientes, te contamos el paso a paso para hacer esta receta de pasta con brócoli y pollo.

PASO 1.

Cocinamos el brócoli.

  • En una olla, hervimos agua y colocamos el brócoli, por unos 12 minutos, hasta que esté tierno.
  • Para tener en cuenta: el agua debe ser abundante, que cubra el brócoli por completo.
  • Una vez cocido, lo escurrimos y lo reservamos.
  • Vamos al siguiente paso.

PASO 2.

Cocinamos el pollo.

  • Cortamos el pollo crudo en tiras y picamos la cebolla.
  • Con un poco de aceite de oliva en una sartén, doramos la pechuga de pollo.
  • Cuando la carne esté sellada, agregamos cebolla picada y el ajo.
  • Cocinamos por unos minutos más, todo junto.
  • Seguimos.

PASO 3.

Mezclamos los ingredientes.

  • Incorporamos ahora el brócoli previamente cocido a la sartén con el pollo y la cebolla.
  • Mezclamos bien los ingredientes y seguimos cocinando a fuego bajo, por unos minutos.
  • Continuamos con el siguiente paso.

PASO 4.

Cocinamos la pasta elegida.

  • En una olla con agua y un poco de sal, hervimos la pasta elegida según el tiempo indicado.
  • Colamos la pasta y reservamos una taza del agua de la cocción.
  • Casi listo.

PASO 5.

Integramos todo.

  • Lista la pasta, la agregamos a la sartén con el pollo y el brócoli.
  • Del agua de cocción, sumamos un cucharón a la sartén.
  • Agregamos queso parmesano rallado.
  • Mezclamos bien hasta que todo quede bien cremoso.

Servimos enseguida y… ¡disfrutamos de un platazo!


Temas

Cómo hacer

Recetas
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Receta de pasta con brócoli y pollo: una combinación cremosa, saludable y llena de sabor que te resuelve el almuerzo. Si buscás un plato fácil, rápido y que le guste a todos, guardá este paso a paso y preparate para disfrutar. ¡Se convertirá en tu nueva receta favorita!

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias