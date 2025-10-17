Pasta con brócoli y pollo: la receta de un plato fácil, saludable y riquísimo para la primavera
Si tenés ganas de cocinar algo saludable, liviano e ideal para la primavera, esta receta te va a encantar. Con las cantidades necesarias, vas a seducir a todos: cómo hacer pasta con brócoli y pollo.
Lista de Ingredientes
Pasta seca: 300 gramos
Queso parmesano: 150 gramos
Aceite de oliva: 2 cucharadas
Brócoli: 1 unidad
Pechuga de pollo: 1 unidad
Cebolla: 1 unidad
Ajo: 1 diente
Sal y pimienta: a gusto
Receta de pasta con brócoli y pollo: una combinación cremosa, saludable y llena de sabor que te resuelve el almuerzo. Si buscás un plato fácil, rápido y que le guste a todos, guardá este paso a paso y preparate para disfrutar. ¡Se convertirá en tu nueva receta favorita!
Receta de pasta con brócoli y pollo: cómo hacerla paso a paso
Una vez que tengas a mano todos los ingredientes, te contamos el paso a paso para hacer esta receta de pasta con brócoli y pollo.
PASO 1.
Cocinamos el brócoli.
- En una olla, hervimos agua y colocamos el brócoli, por unos 12 minutos, hasta que esté tierno.
- Para tener en cuenta: el agua debe ser abundante, que cubra el brócoli por completo.
- Una vez cocido, lo escurrimos y lo reservamos.
- Vamos al siguiente paso.
PASO 2.
Cocinamos el pollo.
- Cortamos el pollo crudo en tiras y picamos la cebolla.
- Con un poco de aceite de oliva en una sartén, doramos la pechuga de pollo.
- Cuando la carne esté sellada, agregamos cebolla picada y el ajo.
- Cocinamos por unos minutos más, todo junto.
- Seguimos.
PASO 3.
Mezclamos los ingredientes.
- Incorporamos ahora el brócoli previamente cocido a la sartén con el pollo y la cebolla.
- Mezclamos bien los ingredientes y seguimos cocinando a fuego bajo, por unos minutos.
- Continuamos con el siguiente paso.
PASO 4.
Cocinamos la pasta elegida.
- En una olla con agua y un poco de sal, hervimos la pasta elegida según el tiempo indicado.
- Colamos la pasta y reservamos una taza del agua de la cocción.
- Casi listo.
PASO 5.
Integramos todo.
- Lista la pasta, la agregamos a la sartén con el pollo y el brócoli.
- Del agua de cocción, sumamos un cucharón a la sartén.
- Agregamos queso parmesano rallado.
- Mezclamos bien hasta que todo quede bien cremoso.
Servimos enseguida y… ¡disfrutamos de un platazo!
