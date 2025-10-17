SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Sugerencia del chef para hoy: picaña al horno con vegetales asados

Una receta fácil de elaborar y que deja contentos a los comensales. La propuesta es de @juanferraracocina.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

Sugerencia del chef para hoy: picaña al horno con vegetales asados

Una receta fácil de elaborar y que deja contentos a los comensales. La propuesta es de @juanferraracocina.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

picaña: 1

sal y pimienta: a gusto

ajos: 3 dientes

PARA LA GUARNICIÓN: --

zapallo: 1/2 unidad

flores de coliflor: 1/2 planta

cebolla: 1

zanahoria: 1

ADEREZO EN MORTERO: --

nuez moscada: a gusto

comino en grano: a gusto

pimentón: a gusto

cúrcuma: a gusto

aceite de oliva: a gusto

sal y pimienta negra: a gusto

PARA LA ENSALADA: --

espinaca: 150 gr

capucchina: 100 gr

perejil: a gusto

sal: a gusto

yogur: 1/2 pote

ralladura y jugo de limón: 1

aceite de oliva: c/n

Preparación

1. Picar en un mortero los 3 dientes de ajo con sal y pimienta.

2. Realizar un cuadrillé superficial del lado de la grasa a la picaña y untar con la mezcla que hicimos en el mortero.

3. Dorar bien la picaña del lado de la grasa, cuidando que no se queme. Luego, del lado de la carne. Colocarla en una placa y llevar al horno por 30 minutos.

4. Para las verduras: cortar el zapallo en barquito, separar flores de coliflor, cortar la zanahoria a lo largo y la cebolla en cuartos.

6. En el mortero hacer la mezcla de especias. Colocar las verduras en una placa con aceite de oliva, condimentar con las especias pisadas en el mortero y cocinar en el horno hasta que dore.

7. Para la ensalada: mezclar las hojas y aderezar con el yogur, la ralladura y jugo de limón y un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Servir todo junto y a disfrutar.


Temas

Alimentación

Carne

Cómo hacer

Gastronomía

Gastrononía

proteína

Receta fácil
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias