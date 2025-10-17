Sugerencia del chef para hoy: picaña al horno con vegetales asados
Una receta fácil de elaborar y que deja contentos a los comensales. La propuesta es de @juanferraracocina.
Lista de Ingredientes
picaña: 1
sal y pimienta: a gusto
ajos: 3 dientes
PARA LA GUARNICIÓN: --
zapallo: 1/2 unidad
flores de coliflor: 1/2 planta
cebolla: 1
zanahoria: 1
ADEREZO EN MORTERO: --
nuez moscada: a gusto
comino en grano: a gusto
pimentón: a gusto
cúrcuma: a gusto
aceite de oliva: a gusto
sal y pimienta negra: a gusto
PARA LA ENSALADA: --
espinaca: 150 gr
capucchina: 100 gr
perejil: a gusto
sal: a gusto
yogur: 1/2 pote
ralladura y jugo de limón: 1
aceite de oliva: c/n
Preparación
1. Picar en un mortero los 3 dientes de ajo con sal y pimienta.
2. Realizar un cuadrillé superficial del lado de la grasa a la picaña y untar con la mezcla que hicimos en el mortero.
3. Dorar bien la picaña del lado de la grasa, cuidando que no se queme. Luego, del lado de la carne. Colocarla en una placa y llevar al horno por 30 minutos.
4. Para las verduras: cortar el zapallo en barquito, separar flores de coliflor, cortar la zanahoria a lo largo y la cebolla en cuartos.
6. En el mortero hacer la mezcla de especias. Colocar las verduras en una placa con aceite de oliva, condimentar con las especias pisadas en el mortero y cocinar en el horno hasta que dore.
7. Para la ensalada: mezclar las hojas y aderezar con el yogur, la ralladura y jugo de limón y un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Servir todo junto y a disfrutar.
