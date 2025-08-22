La naranja es una de las frutas estelares durante la temporada de invierno. Dulce, jugosa y en su punto justo de maduración, es perfecta para convertir en una mermelada casera que perfume la cocina y sume un toque dulce a tostadas, yogures o postres. Te contamos cómo hacer esta receta imperdible, fácil y riquísima.

Mermelada de naranja casera, fácil y ¡riquísima!

La mermelada de naranja es una de las más simples de hacer y cuenta con una ventaja: vos decidís cuánta azúcar usar: todo depende de en qué momento vayas a consumirla. Si querés conservarla por meses, podés mantener la proporción tradicional del 50% del peso de la fruta. Pero si la vas a disfrutar rápido y preferís un sabor más natural, podés bajar al 30 % y guardarla en la heladera.

Además esta mermelada te permite experimentar con algunos ingredientes extras y sumarle un sabor distinto. Podés cocinarla y agregarle canela, vainilla, cardamomo o romero para salir de lo clásico.

Esta receta rinde aproximadamente unos 500 gramos (unas 25 porciones) y lleva unos 55 minutos de cocción y 2 horas -mínimo-de reposo.

Ingredientes:

4 naranjas grandes (unos 500 g peladas)

250 g de azúcar (ajustá según el peso final)

Jugo de 1 limón

Preparación paso a paso