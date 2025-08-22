Mermelada de naranja casera, fácil y ¡riquísima!
Receta paso a paso para hacer mermelada de naranja casera fácil, con menos azúcar y todo el sabor de la fruta.
La naranja es una de las frutas estelares durante la temporada de invierno. Dulce, jugosa y en su punto justo de maduración, es perfecta para convertir en una mermelada casera que perfume la cocina y sume un toque dulce a tostadas, yogures o postres. Te contamos cómo hacer esta receta imperdible, fácil y riquísima.
La mermelada de naranja es una de las más simples de hacer y cuenta con una ventaja: vos decidís cuánta azúcar usar: todo depende de en qué momento vayas a consumirla. Si querés conservarla por meses, podés mantener la proporción tradicional del 50% del peso de la fruta. Pero si la vas a disfrutar rápido y preferís un sabor más natural, podés bajar al 30 % y guardarla en la heladera.
Además esta mermelada te permite experimentar con algunos ingredientes extras y sumarle un sabor distinto. Podés cocinarla y agregarle canela, vainilla, cardamomo o romero para salir de lo clásico.
Esta receta rinde aproximadamente unos 500 gramos (unas 25 porciones) y lleva unos 55 minutos de cocción y 2 horas -mínimo-de reposo.
Ingredientes:
- 4 naranjas grandes (unos 500 g peladas)
- 250 g de azúcar (ajustá según el peso final)
- Jugo de 1 limón
Preparación paso a paso
- Lavá bien las naranjas y pelalas evitando la parte blanca. Cortá la piel en tiritas finas.
- Para suavizar el amargor, herví las pieles 5 minutos, escurrí y descartá el agua.
- Pelá a cuchillo la pulpa de las naranjas, quitando la parte central dura, y cortala en trozos.
- Pesá la fruta junto con las pieles y agregá la mitad de su peso en azúcar. Sumá el jugo de limón y dejá reposar al menos 2 horas.
- Cociná a fuego medio unos 40 minutos, retirando la espuma que se forme.
- Probá la textura con “el test del plato frío”: si al hacer un surco en la mermelada no se cierra, está lista.
- Si querés, triturá apenas para que quede más suave. Envasá en frascos limpios y dejá enfriar.
