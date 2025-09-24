Netflix prepara el estreno de «Incontrolables«, una miniserie que estará disponible a partir de este jueves 25 de septiembre de 2025. La producción contará con ocho episodios en los que llevará al espectador a explorar los límites del drama, el thriller y el misterio en torno a una academia para jóvenes problemáticos en un pequeño pueblo. Todos los detalles de este inquietante estreno.

Netflix prepara el estreno de una inquietante miniserie que desafía los límites del thriller

El próximo jueves 25 de septiembre de 2025, Netflix estrenará «Incontrolables» una miniserie de ocho episodios con la participación de Toni Collette, reconocida por su versatilidad en títulos como «El sexto sentido» y «Hereditary«, y por el protagónico de Mae Martin, quien además creó y guionó la serie. Una serie cargada de drama, terror y misterio que promete cautivar a la audiencia, ideal para maratonear el fin de semana.

Sinopsis oficial de Netflix

«Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora -tan carismática como peligrosa- no son lo que aparentan«

La trama de la serie gira en torno al pueblo de Tall Pines, que tiene más secretos de los que realmente aparenta. En ese lugar funciona un centro para “adolescentes problemáticos”, una institución que se muestra como un refugio para jóvenes, pero es un verdadero infierno detrás de la fachada.

Todo se quiebra con la llegada de un policía recién trasladado que se instalará con su mujer embarazada. Lo que parece una vida tranquila empieza a alterarse con sucesos dentro de las escuelas y todo empeora con el escape de un interno del centro de ayuda para adolescentes.

La investigación revela que el lugar que debía ser un espacio de ayuda no es más que una pesadilla con experimentos oscuros y secretos que involucran a la directora. En la serie predomina el terror psicológico y el drama lo que hace que sea una gran apuesta de la plataforma.

Con un elenco de primer nivel y una narrativa inquietante, la serie genera altas expectativas y promete dejar a los espectadores atrapados hasta el final.